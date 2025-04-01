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超模Bella Hadid私服藏一顆「Coach腋下包」！超親民2萬元有找準備爆紅

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記者鮑璿安 ／綜合報導

超模Bella Hadid先前因為在私服街拍中背上Coach包款Brooklyn，超強的帶貨力，成功引領品牌擠進Lyst 2024 Q4熱門品牌榜單。最近她又背上一顆全新的Empire Carryall 34，高出鏡率加持之下，必須搶先認識。

Bella Hadid的私服一向是大眾關注的焦點，而她並非只有佩戴精品，最近背上Coach Empire Carryall手袋現身於紐約，以緊身的連身裙搭配高筒靴，造型相當復古搶眼。而這款包則來自New York系列，首度亮相於2024年秋季系列runway，以細長的包身結合手柄，Bella Hadid入手的尺寸為「34」，是介於中間的款式，通過柔軟皮革呈現光澤感，擁有寬敞的內部空間，並附有夾扣掛繩，可將鑰匙圈或手包固定在手袋內。

▲▼ 超模Bella Hadid 。（圖／翻攝自IG）

▲▼ 超模Bella Hadid 。（圖／翻攝自IG）

▲Empire Carryall 。（圖／翻攝自IG）

此外Empire Carryall還提供了 26、28款式，大家可以根據日常使用習慣來選擇最適合自己的尺寸，價格也並非遙不可及，大約台幣兩萬元有找，想必可以期待Empire Carryall在街頭穿搭中大放異彩的身影。

▲▼ Sana、Winter拎新菜籃包「Polo Play」 。（圖／品牌提供）

▲▼ Sana、Winter拎新菜籃包「Polo Play」 。（圖／品牌提供）

▲「Polo Play」皮革小型托特斜背包NT$15,880；帆布大型托特包NT$13,880 。（圖／品牌提供）

同時，最近掀起話題的Polo Play包款，特色是一體成型的包身以及手柄，形塑出菜籃包的柔滑廓形，均飾有撞色的小馬和 「Polo by Ralph Lauren」標誌，成為辨識度的來源。而包款不僅容量貼心，色調也採取高飽和度的藍色、綠色、黃色、粉色、紅色等多種鮮明色調形成有趣的對比。

關鍵字：

Coach, 超模, Bella Hadid, 手袋, Empire Carryall

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