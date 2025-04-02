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GU下殺250元「周年慶」開跑！限時9天夏季襯衫、話題牛仔褲都降價

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記者鮑璿安／綜合報導

換季時刻入手新衣最適合，快時尚品牌GU將於4月2日至4月10日連續9天展開「GU APP週年慶」，最低NT$250元就能入手，此次針對男女裝、童裝等單品進行降價，以下推薦話題單品，趁著便宜時刻入手準沒錯。

▲▼ GU 。（圖／品牌提供）

▲快時尚品牌GU將於4月2日至4月10日連續9天展開「GU APP週年慶」。（圖／品牌提供）

GU APP週年慶開跑，像是男裝尼龍拉鍊襯衫（期間優惠價NT$690）外搭、單穿都適合，再搭配尼龍工作及膝短褲（期間優惠價NT$690）展現輕鬆隨意。女生則推薦穿著「女裝附腰帶輕型牛仔寬褲」（期間優惠價NT$890），輕盈布料與涼感材質，非常適合夏季入手。另外，話題泡泡連身裙也降價到NT$590，如果偏好俐落造型感，則推薦牛仔一片式褲裙，NT$690就能夠帶回家。

▲▼ GU 。（圖／品牌提供）

▲男裝尼龍拉鍊襯衫期間優惠價$690元（原價$790元）。（圖／品牌提供）

▲▼ GU 。（圖／品牌提供）

▲女裝寬襬長裙期間優惠價$890元（原價$990元）。（圖／品牌提供）

▲▼ GU 。（圖／品牌提供）

▲童裝DRY Boxy T恤期間優惠價$250元（原價$290元）。（圖／品牌提供）

童裝部分針對DRY Boxy T恤、輕型牛仔barrel leg錐形褲，分別來到NT$250以及NT$490價格，在GU APP購買，消費滿NT$1,800就能獲得限定版的「GU x 阿原聯名手工方巾禮盒組」乙份；網路下單後店取，消費滿NT$1,000就送「GU x 阿原聯名手工小團圓皂串」乙個。

▲▼快時尚 。（圖／品牌提供）

▲▼快時尚 。（圖／品牌提供）

▲▼快時尚 。（圖／品牌提供）

▲▼快時尚 。（圖／品牌提供）

▲Zara近日宣布與先鋒時裝品牌Andersson Bell展開聯名 ，將於3月21日 於台北101門市與ZARA.com 線上商店限定販售。（圖／品牌提供）

同時，Zara近日宣布與先鋒時裝品牌Andersson Bell展開聯名，Andersson Bell由設計師Dohun Kim於2014年創立， Kim的設計靈感來自斯德哥爾摩的街頭時尚，品牌名稱「Andersson」源自瑞典的常見姓氏，而「Bell」象徵南韓佛寺鐘聲，融合了北歐極簡主義與東亞禪意。聯名系列以「未完成的實驗場」為概念，將立體幻視印刷、多維度紋理疊構與手工拼貼藝術融入龐克美學中。標誌性單品如皮革夾克、法蘭絨格紋襯衫、針織單品和金屬氣眼裝飾的羊毛西褲等，皆展示了Andersson Bell的顛覆性時裝語法。印有「Absolute Beginner」標語的刺繡T恤，向David Bowie的經典歌曲及其靈感源頭Colin MacInnes致敬，反映了設計師對文化探索初期的原生悸動。

關鍵字：

GU, Zara, 時尚, 聯名, 限時

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