Studio Doe聯名人氣日牌TODAYFUL！必收西裝褲與雙面包、特殊色超勸敗

記者鮑璿安／綜合報導

台灣服飾品牌Studio Doe以極簡時髦風格擄獲許多粉絲，此次首度與日本人氣品牌TODAYFUL 展開聯名，挑選了簡單百搭的聯名色彩，注入日常實穿品項，包括削肩Bra背心、繭型闊腿西裝褲、扭轉肩背包等，以下搶先看系列重點！





▲Studio Doe 與 TODAYFUL 攜手推出首次聯名系列 。（圖／品牌提供）

TODAYFUL 由品牌總監吉田怜香 (Reika Yoshida) 於 2013 年創立，品牌大量採用日本製布料，專注於中性色調與極具層次感的設計，簡約舒適的風格也吸引不少台灣時尚迷關注。如今兩大人氣品牌攜手打造聯名系列，為大家的春夏衣櫥提供新單品，像是經典落肩抗皺襯衫，Oversized 版型搭配挺實布料，搭配無縫線設計與加厚襯提升結構感；夏日必備的極簡弧襬削肩Bra背心，則運用削肩設計與圓弧下襬巧妙修飾身形，帶來多色深灰藍、深咖、淺灰咖、米白，可與襯衫疊搭穿著。





▲抽皺紋理繭型洋裝。（圖／品牌提供）





▲雙面背扭轉肩背包 。（圖／品牌提供）





▲高腰繭型闊腿西裝褲 。（圖／品牌提供）

本次聯名的剪裁也是一大亮點，包括高腰繭型闊腿西裝褲、抽皺紋理繭型洋裝，採用微繭型廓型修飾腰腹線條。配件方面有雙面背扭轉肩背包，以光滑皮革與麂皮絨面相互交替，背帶扭轉設計增添皺褶層次感，在日常場合不需要多思考，就知道如何穿出高質感，系列將於4月8日早上10點Studio Doe官網開賣。





▲ Marimekko 2025春夏以「花朵解剖學」為主題 。（圖／品牌提供）





▲（依序）Marimekko 密柑橘Unikko游霓可印花洋裝NTD 13,900；Marimekko藝術家Petra Börner系列印花上衣 NTD 10,900；Marimekko Mono city tote(大) NTD 10,900 。（圖／品牌提供）



同時，芬蘭服飾品牌Marimekko 2025 年春夏系列以「花朵解剖學」為主題，為品牌標誌性的花卉圖案打造出清涼消暑的視覺效果。此系列展示了 Marimekko 印花紡織品設計師 Fujiwo Ishimoto、Maija Isola 和 Lotta Maija 的抽象花卉圖案，融合女性化的花卉圖案和對比鮮明的印花，並運用了淡雅的水藍色、玫瑰紅和清新的薄荷綠，搭配虎百合橘和柔和的丁香紫，與大膽的條紋圖案形成愉悅的對比。