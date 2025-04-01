《一隻狗的遺囑》要把愛延續下去　生命有限我們都要好好練習道別

文／人物誌

小時候曾養過白文鳥，但那時懵懂無知，不明白牠們短暫停留在我生命中的重量，是輕或重。直到年長了些，忽然有感牠們的消逝之於我的制約。

現在回想起來，也是那時之後，我不再養任何小動物，只跟朋友所養的貓狗玩，或是看看牠們各種萌樣的照片、影片，以解心中所羨，甚至是得到些許療癒。

對於朋友的「喜歡就養啊」，我想自己會如此抗拒，應該是那不曾離去的悲傷，使我無法接受要與牠們道別的那一天。而看了《一隻狗的遺囑》後，這樣的想法雖有些動搖，但仍無法跨出那一步。

▲美國著名劇作家、諾貝爾文學獎、普立茲獎得主尤金歐尼爾創作的《一隻狗的遺囑》。（圖／ichirochen）

生命有限，我們都要好好練習道別

美國著名劇作家、諾貝爾文學獎、普立茲獎得主尤金歐尼爾（Eugene O'Neill）所創作的《一隻狗的遺囑》出版至今，已有多種版本。此書是歐尼爾揣想愛犬柏萊明逝去前的心情，深情寫下一篇真摯卻帶有幽默的告別留言。

而由繪本作家、無尾香蕉動物學校創辦人暨校長李瑾倫所繪製的版本，透過溫暖筆觸下的插畫，搭配中英雙語，把狗狗臨終前對主人的深情告白一一呈現，很輕易便調動我們內心最柔軟的那處，深感共鳴外，也令人不禁反思要如何好好說再見，不論是對寵物或是親友。

▲無尾香蕉動物學校創辦人暨校長李瑾倫所繪製的插畫。（圖／ichirochen）



「我的悲傷來自於即將離開所愛的人，而非死亡。狗狗不像人類那般懼怕死亡。」

我們無法與動物家人們透過言語溝通，也就不知道牠們內心所想。而現在，有不少人會透過寵物溝通師為橋梁，想藉此明白牠們的心聲，是否滿意現在的生活？也有人是對逝去的動物家人心有罣礙，想了解牠們與自己在一起的日子裡，是否留有遺憾？

不同於林小杯《再見的練習》的主人視角，《一隻狗的遺囑》以狗狗口吻一窺牠們的內心世界。對牠們來講，我們是牠生命的全部，而「愛與忠誠」是牠們所能留下的深刻紀念；也不要因此牠們的逝去而放棄再與另一隻狗建立情感連結，要把愛延續下去。

▲《一隻狗的遺囑》一書。（圖／ichirochen）

「不管我睡得多沉，依舊能聽到你們的呼喚，任死神都無法阻止我要想對你們開心搖尾巴的心情。」《一隻狗的遺囑》真摯溫暖的文字與輕盈寫意的插畫，把離別的重量減緩，不再那麼令人難以負荷；而書末的「與動物相愛的練習：練習好好說再見」，也使我們能在練習中，得到面對離別的些許力量。

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