4部扣人心弦的寵物電影、動畫　《為了與你相遇》影史最好哭

文／人物誌

「寵物電影」不僅僅只是娛樂，更是紀錄了人們與寵物相處過的點點滴滴，寵物對於飼主來說，也許只是其人生的一小部分，但與主人相處的時間，便是寵物們的一輩子。透過銀幕，創作者讓觀眾看到跨越物種的深厚情誼，以及人類之間無法感受到的最純粹善意。

本篇文章精選4部膾炙人口的寵物電影，從跨越生死輪迴的《為了與你相遇》，到幽默溫馨的高票房動畫《寵物當家》、富有童話色彩的《貓的報恩》，再到改編自真實故事的《遇見街貓BOB》，每部作品都勾起養寵物的美好回憶，以及對生命的尊重與負責。

《為了與你相遇》：影史最好哭寵物電影，與寵物約定好的今生來世

2017年上映的美國劇情片《為了與你相遇》，由《忠犬小八》導演Lasse Hallström執導，改編自W. Bruce Cameron的同名小說《A Dog's Purpose》，電影講述寵物狗「貝利」歷經四次生命輪迴的旅程，苦苦尋找著自己存在的意義。片中狗狗為了主人付出所有，也因遇見差勁的主人飽受煎熬，最後動人的結局，相信只要有養過狗的觀眾，很難不為此留下眼淚。

▲《為了與你相遇》講述寵物狗「貝利」歷經四次生命輪迴的旅程。（圖／《為了與你相遇》電影劇照）

故事始於1960年代，貝利遇見了救牠一命的主人伊森，兩人便建立了深厚的羈絆；然而，隨著伊森長大、離家，貝利被迫與伊森分離，直到壽命將至時，才再見到伊森一面。經歷轉世的貝利，遇見不同主人而有了不同的名字，也因此經歷了不同生活，唯一不變的是，即便經歷多次轉世，貝利仍然在尋找主人伊森的身影。

《寵物當家》：一窺寵物在家時的千奇百怪，闔家觀賞的幽默動畫喜劇

2016年上映的闔家動畫喜劇《寵物當家》，由照明娛樂製作、《神偷奶爸》導演Chris Renaud執導，中文配音集結張震、柯佳嬿、張榕容等影視明星。《寵物當家》以可愛、幽默的風格，描繪寵物在主人不在家時的「秘密生活」，卻也因為過分胡鬧，導致寵物們捲入流浪動物們的紛爭，一同踏入寵物們所意想不到的冒險旅程。

▲動畫喜劇《寵物當家》。（圖／《寵物當家》電影劇照）

《寵物當家》以紐約為背景，主角「麥克」身為傑克羅素梗犬，因性格乖巧深受主人喜愛，並過著幸福的生活，直到有天主人收養紐芬蘭犬「杜克」，互看不順眼的麥克與杜克，開始在主人看不到的地方展開爭鬥。有天，麥克與杜克意外被流浪動物組織抓獲，因而結識棄養寵物幫派老大「雪球」，卻因隱瞞身分被發現，導致麥克與杜克受到追殺，究竟寵物們該如何找到回家的路？

《遇見街貓 BOB》：改編真人實事，橘貓 Bob 親自出演！

2016年上映的英國劇情片《遇見街貓BOB》，由《黃石任務》、《魔鬼複製人》導演Roger Spottiswoode執導，改編自James Bowen暢銷自傳小說《A Street Cat Named BOB》，作者本人飼養的橘貓Bob更在本片飾演自己。電影根據作者本人真實故事改編，講述受毒品所支配的倫敦街頭藝人「詹姆士」，因緣際會遇到受傷的街貓，進而改變自己人生的動人歷程。

▲《遇見街貓BOB》改編真人實事，橘貓Bob親自出演。（圖／《遇見街貓 BOB》電影劇照）

詹姆士自幼疑患有ADHD、思覺失調症等疾病，與家人相處不睦的他，曾經沉迷於海洛因的施用，開始服用美沙酮進行戒毒治療之後，僅能靠著街頭賣藝維生。一日，詹姆士發現了受傷的橘貓Bob，並決定細心照養牠，直到失主的出現；自從詹姆士遇見Bob之後，可愛又聰明的Bob為詹姆士打開了知名度，也讓詹姆士慘澹的街頭生活，看見了希望的曙光。

《貓的報恩》：高中少女捲入貓王國世紀婚約？從迷茫到找回自己的童話冒險

吉卜力奇幻動畫電影《貓的報恩》，電影由森田宏幸執導，劇情改編自柊葵的漫畫作品《貓男爵》，本片自從2002年上映以後，一直深受貓派擁護者的喜愛。《貓的報恩》講述高中女孩小春，在回家途中拯救一隻差點被車撞到的貓，而該受救的貓竟是貓王國的王子「月牙」；貓王國的國王得知此事，決定邀請小春來到貓王國，並讓小春成為月牙的妻子。

▲《貓的報恩》。（圖／《貓的報恩》電影劇照）

因為意外的相遇，讓小春捲入了複雜又麻煩的處境，慶幸能夠找到「貓咪事務所」的貓男爵相助，展開了一場逃離貓王國的驚險冒險。《貓的報恩》除了記錄了小春與貓咪的和諧相處，亦講述了她從缺乏自信的女孩，在經過童話般的冒險後，懂得為自己而活並變得勇敢且獨立；另外，電影主題曲〈風になる〉因翻唱為〈小手拉大手〉而廣受七、八年級生歡迎，甚至可以說電影主題曲比電影更為出名呢。

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