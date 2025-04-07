如果悲傷有色彩會是什麼顏色？《各種悲傷》每個決定的好或壞　不在於結果

文／人物誌

如果「悲傷」有色彩，那會是什麼顏色呢？多數人應該會覺得是藍色、灰色或黑色吧？畢竟以既定印象來看，悲傷是被歸類於負面情緒那一方。但眾人說它是，就真的是如此嗎？《各種悲傷》這本書封面所選定的紅色，或許給了我們另一種思路──因人而異，悲傷也可以是繽紛多元的。

《各種悲傷》（Kummer Aller Art）是德國作家瑪麗安娜萊基（Mariana Leky）在雜誌《今日心理學》中的專欄文集。這一系列的短文隨筆、小故事與回憶錄，以幽默但荒誕的形式，述出人們各式各樣的困擾或低潮，並在字裡行間溫柔擁抱這些看似微小卻惱人的種種。

▲日常的小困擾如影隨行，即使我們表現得若無其事，可內心早已千瘡百孔。（示意圖／pexels，下同）

生活種種困擾只是一種「存在」的方式

「失眠、幽閉恐懼、家有膽小狗……瑣碎到難以啟齒的小困擾與小怪癖」，從副書名便能知道書中所提及的「悲傷」，並非是生離死別那類的痛徹心扉，而是日常中再雞毛蒜皮不過的小事。雖是如此，但這些小困擾卻如影隨行，即使我們表現得若無其事，可內心早已千瘡百孔，想要修復也不知如何著手？

可是，真的需要「修復」它們嗎？瑪麗安娜透過小人物們構劃出充滿幻想、古怪、憂鬱卻又美麗的世界，試著引領我們去理解生活中的各種困擾、怪癖不是要被改正的病態，而僅是「存在」。所以，不要想盡辦法抗拒或急於抹去，也許它們所留下的傷痕，反而能讓我們停下來思考當前問題，在掙脫桎梏後，走向下階段的人生。

接納、共存，換個角度去看生活的困境

書中的故事各自成篇，看似獨立卻又相互牽連，角色們所面對的各種「悲傷」，或許都能看到我們的影子，不全然相同但讓人無比有感。而穿插於各故事中的某些角色，也許有著「各種悲傷」，卻也在無意間舒緩了其他故事中的疼痛靈魂。

「如果我們從一開始就學會接受並容忍各式各樣的情緒，尤其是『負面』的那些，或許對我們所有人都有好處。」如同美國情緒調節專家納森尼爾赫爾教授所認為的，情緒沒有好壞之分，對我們皆有所用處；瑪麗安娜未曾在書中交待要如何打敗那些「負面情緒」，反而透過背負各種困難、低潮的角色們仍努力前行的樣貌，來提醒我們接納、共存是與它們的相處之道。

書中也用了不少情節、對話，如從孩童口中說出其實恐懼是種超能力；怕被鱷魚咬到，父親對孩子說：「那我就少了一條腿，但是多了一個好故事。」等，表達出面對困境或低潮時，若能換個角度去思考，或許就能找到支撐自己再次振作的力量。

▲《各種悲傷》一書。（圖／ichirochen）

「一個決定的好壞不在於它的結果。」《各種悲傷》幽默化日常中的種種困擾，告訴我們生活有時會難以前行，但只要抱持「活著就有希望」，好好與自己相處，便能看到透進裂縫中的光。

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