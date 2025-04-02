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星巴克阻佔位政策升級　離開一小時「佔位物品移交警方」　

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▲星巴克,Starbucks,星巴克招牌。（圖／記者許宥孺攝）

▲台灣星巴克針對顧客佔位情況祭出升級版政策。（圖／記者許宥孺攝）

記者蔡惠如／綜合報導

星巴克去年7月在門市貼出聲明，公告店內顧客「幫朋友留位以15分鐘為限」，希望降低部分顧客佔位的情況，近期在threads有網友貼出升級版，表示離開座位超過1小時，門市人員將全程錄音錄影移動佔位物品，暫時保管或移交警局處理，店員也證實此政策4／1開始施行。

星巴克一直是許多民眾洽公、休閒與閱讀的選項之一，但也出現不少民眾用東西佔位，或是東西一丟人就消失不見的情況，導致其他想坐下來喝咖啡的消費者，也只能望著空座位興嘆，網路上也出現不少抱怨文。

去年7月星巴克首度正式發出聲明，表示「有等候同行朋友的需求，座位保留以15分鐘為限。當門市座位客滿時，夥伴將主動協助併桌服務，感謝您的配合。」被民眾解讀成要「處理佔位」的消費者。

▲星巴克4月貼出公告，表示將處理佔位物品。（圖／記者蔡惠如攝）

▲星巴克4月貼出公告，表示將處理佔位物品。（圖／記者蔡惠如攝）

而4月門市出現「升級版」公告，除持續表示幫朋友佔位以15分鐘為限、客滿時併桌的政策之外，還新增了「若長時間離開座位請將個人物品隨身攜帶，若離開超過1小時，店員將全程錄音錄影，移動留座物品並暫時保管或移交警局。」

此公告一出也引發網友討論，「非常支持此規定」、「一個小時未免太久，20分鐘就很誇張了吧」、「終於可以保障其他客人的用餐權益了」、「早該貼了。點飲料的沒地方座，都被包/電腦佔著位置」還有網友加碼爆料有消費者直接在星巴克吃外食，包括麵線、雞腿便當、50嵐都榜上有名。

關鍵字：

星巴克, 星巴克佔位

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