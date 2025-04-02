fb ig video ETtoday search mobile

GD時髦天花板同款配件搜出來　黑色JMM小方框眼鏡熱賣、最愛小雛菊圖騰

>

時髦天花板！GD同款配件搜出來：MYKITA EERO、JMM小方框…最愛小雛菊戒指是這品牌

▲GD同款配件搜出來。（圖／8lo8lo8lowme IG、GD IG、品牌提供）

圖文／CTWANT

身為時髦天花板的權志龍G-DRAGON（GD），無論是身上的衣服、飾品配件等等，都是粉絲仿效的對象，也可以說是最強帶貨王！這次就將GD同款配件搜出來，跟潮流王者一起穿戴，時髦度飆滿分。

GD同款配件：Jacques Marie Mage ZEPHRIN眼鏡

高端手工眼鏡界佔據一席之地的Jacques Marie Mage（JMM），也是全球眼鏡收藏家與時尚名流競相追逐的夢幻逸品，而時尚指標GD多次著用款式ZEPHRIN，可說是JMM最熱賣的單品。

時髦天花板！GD同款配件搜出來：MYKITA EERO、JMM小方框…最愛小雛菊戒指是這品牌

▲GD。（圖／8lo8lo8lowme IG） 

復古基調的小方框饒富書卷氣息，十週年紀念版本運用12mm板料為鏡框打造更為厚實的視覺效果，半透明的鏡腳設計以漸層方式呈現銀色刷紋芯線，誰戴誰時髦！

時髦天花板！GD同款配件搜出來：MYKITA EERO、JMM小方框…最愛小雛菊戒指是這品牌

▲Jacques Marie Mage ZEPHIRIN 十週年紀念款／70,000元。（圖／品牌提供） 

GD同款配件：MYKITA EERO光學眼鏡

不得不說GD真的很愛用眼鏡來做造型，近日在與葛萊美獎得主Anderson .Paak合作的全新單曲〈TOO BAD〉MV中，再度選擇佩戴MYKITA的「EERO」飛行員光學眼鏡。學院風帶點慵懶的造型，搭配亮眼的橘紅髮以及EERO眼鏡，看起來非常隨性時髦！

時髦天花板！GD同款配件搜出來：MYKITA EERO、JMM小方框…最愛小雛菊戒指是這品牌

時髦天花板！GD同款配件搜出來：MYKITA EERO、JMM小方框…最愛小雛菊戒指是這品牌

▲GD〈TOO BAD〉MV造型。（圖／品牌提供）

值得一提的是，GD先前出席時裝秀時也曾佩戴同款鏡框。即便是相同的眼鏡款式，他仍能憑藉截然不同的造型搭配和爐火純青的穿搭功力，展現出全然不同的風格魅力。

時髦天花板！GD同款配件搜出來：MYKITA EERO、JMM小方框…最愛小雛菊戒指是這品牌

▲GD日前出席香奈兒大秀。（圖／品牌提供）

這款德國精工打造的鏡框以黑金配色輕量不鏽鋼製成，簡潔俐落而富有設計感的外觀，完美襯托出GD無可挑剔的獨特品味。

時髦天花板！GD同款配件搜出來：MYKITA EERO、JMM小方框…最愛小雛菊戒指是這品牌

▲MYKITA EERO光學眼鏡／19,500元。（圖／品牌提供）

GD同款配件：Buccellati Blossoms系列

大家應該都知道GD真的非常熱愛小雛菊圖騰，無論是之前與NIKE推出的聯名鞋款，或是個人品牌PEACEMINUSONE的經典標誌，再到他的應援手燈都是滿滿的小雛菊。

時髦天花板！GD同款配件搜出來：MYKITA EERO、JMM小方框…最愛小雛菊戒指是這品牌

▲GD非常熱愛小雛菊。（圖／GD IG）

而其實GD特別鍾愛的小雛菊戒指正是來自Buccellati品牌！Blossoms系列是Buccellati打造的第一個銀飾珠寶系列，該系列以梔子花為最初的靈感源泉，後又將雛菊融入，以繁花為靈感，新穎迷人，適合搭配日常穿著。

時髦天花板！GD同款配件搜出來：MYKITA EERO、JMM小方框…最愛小雛菊戒指是這品牌

▲GD特別鍾愛的小雛菊戒指品牌。（圖／小紅書）

時髦天花板！GD同款配件搜出來：MYKITA EERO、JMM小方框…最愛小雛菊戒指是這品牌

▲Buccellati Blossoms系列耳飾、戒指。（圖／品牌提供）

延伸閱讀
GD演唱會化身「行走的玫瑰花」震撼開唱！網友直拍狂讚：龍哥盛世美顏重回巔峰狀態！
「永遠的男神」金城武終於現身！51歲代言無印良品全網暴動：帥到不科學！
原始連結

關鍵字：

周刊王, GD, G-DRAGON, 權志龍, MYKITA EERO, 小雛菊, 戒指

分享給朋友：

追蹤我們：

幫你補充時尚維他命！

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ETtoday著作權聲明]

【不速貓客】住帳篷竟被強行打開結果..

熱門文章

米蘭時裝周／Max Mara致敬「勃朗特姊妹」

米蘭時裝周／Max Mara致敬「勃朗特姊妹」

米蘭時裝周／新GUCCI綠強勢洗版

米蘭時裝周／新GUCCI綠強勢洗版

米蘭時裝周／FENDI最新必買包款直擊

米蘭時裝周／FENDI最新必買包款直擊

米蘭時裝周／邊佑錫帥氣現身PRADA

米蘭時裝周／邊佑錫帥氣現身PRADA

生活出現4種情況代表你該喘口氣

生活出現4種情況代表你該喘口氣

愛馬仕把柏金包翻過來

愛馬仕把柏金包翻過來

想升職　試試管理學大師的5個建議

想升職　試試管理學大師的5個建議

Rosé愛戴的百萬珠寶盤點

Rosé愛戴的百萬珠寶盤點

59歲郭富城揭不老秘訣

59歲郭富城揭不老秘訣

劉嘉玲戴G-SHOCK爬山

劉嘉玲戴G-SHOCK爬山

ET Fashion

推薦閱讀

星巴克阻佔位政策升級　離開一小時「佔位物品移交警方」　

星巴克阻佔位政策升級　離開一小時「佔位物品移交警方」　

日本男神來了！木村拓哉近日將抵台　粉絲驚喜守候

日本男神來了！木村拓哉近日將抵台　粉絲驚喜守候

GU下殺250元「周年慶」開跑！限時9天夏季襯衫、話題牛仔褲都降價

GU下殺250元「周年慶」開跑！限時9天夏季襯衫、話題牛仔褲都降價

網公認卸妝後一樣是仙女的偶像！Jisoo、子瑜、Winter素顏美到上熱搜 越壞越愛「渣男收割機」星座Top 3 ！第一名吸引爛桃花偏偏叫不醒 《難哄》張淼怡戲外超反差！私下是酷妹　5個造型帶你認識不一樣的她 剛洗完頭，不到下午就變超油？3個錯誤習慣快改掉！ 爆紅心測「一張圖看出說謊指數」！這類人講假話比呼吸還簡單 台中勤美洲際酒店開箱！高空保齡球吧超好玩　五星級火鍋有龍蝦湯底太鮮美 10位短髮大受好評的KPOP女星　Karina美瘋、VIVIZ銀河簡直真人洋娃娃

我想要說....

我要投稿 |人才招募 |關於我們 |廣告刊登/合作提案 |客服信箱 |服務條款 |隱私權政策 |著作權聲明 |免責聲明
電話：+886-2-5555-6366 東森新媒體控股股份有限公司 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容 © ETtoday.net All Rights Reserved.
回到最上面