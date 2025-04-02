GD時髦天花板同款配件搜出來　黑色JMM小方框眼鏡熱賣、最愛小雛菊圖騰

▲GD同款配件搜出來。（圖／8lo8lo8lowme IG、GD IG、品牌提供）

圖文／CTWANT

身為時髦天花板的權志龍G-DRAGON（GD），無論是身上的衣服、飾品配件等等，都是粉絲仿效的對象，也可以說是最強帶貨王！這次就將GD同款配件搜出來，跟潮流王者一起穿戴，時髦度飆滿分。

GD同款配件：Jacques Marie Mage ZEPHRIN眼鏡

高端手工眼鏡界佔據一席之地的Jacques Marie Mage（JMM），也是全球眼鏡收藏家與時尚名流競相追逐的夢幻逸品，而時尚指標GD多次著用款式ZEPHRIN，可說是JMM最熱賣的單品。

▲GD。（圖／8lo8lo8lowme IG）

復古基調的小方框饒富書卷氣息，十週年紀念版本運用12mm板料為鏡框打造更為厚實的視覺效果，半透明的鏡腳設計以漸層方式呈現銀色刷紋芯線，誰戴誰時髦！

▲Jacques Marie Mage ZEPHIRIN 十週年紀念款／70,000元。（圖／品牌提供）

GD同款配件：MYKITA EERO光學眼鏡

不得不說GD真的很愛用眼鏡來做造型，近日在與葛萊美獎得主Anderson .Paak合作的全新單曲〈TOO BAD〉MV中，再度選擇佩戴MYKITA的「EERO」飛行員光學眼鏡。學院風帶點慵懶的造型，搭配亮眼的橘紅髮以及EERO眼鏡，看起來非常隨性時髦！

▲GD〈TOO BAD〉MV造型。（圖／品牌提供）

值得一提的是，GD先前出席時裝秀時也曾佩戴同款鏡框。即便是相同的眼鏡款式，他仍能憑藉截然不同的造型搭配和爐火純青的穿搭功力，展現出全然不同的風格魅力。

▲GD日前出席香奈兒大秀。（圖／品牌提供）

這款德國精工打造的鏡框以黑金配色輕量不鏽鋼製成，簡潔俐落而富有設計感的外觀，完美襯托出GD無可挑剔的獨特品味。

▲MYKITA EERO光學眼鏡／19,500元。（圖／品牌提供）

GD同款配件：Buccellati Blossoms系列

大家應該都知道GD真的非常熱愛小雛菊圖騰，無論是之前與NIKE推出的聯名鞋款，或是個人品牌PEACEMINUSONE的經典標誌，再到他的應援手燈都是滿滿的小雛菊。

▲GD非常熱愛小雛菊。（圖／GD IG）

而其實GD特別鍾愛的小雛菊戒指正是來自Buccellati品牌！Blossoms系列是Buccellati打造的第一個銀飾珠寶系列，該系列以梔子花為最初的靈感源泉，後又將雛菊融入，以繁花為靈感，新穎迷人，適合搭配日常穿著。

▲GD特別鍾愛的小雛菊戒指品牌。（圖／小紅書）

▲Buccellati Blossoms系列耳飾、戒指。（圖／品牌提供）

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