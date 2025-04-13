李聖經秀112公分逆天長腿＋白皙肌膚　保養3招從頭到腳極致美麗

▲李聖經。（圖／取自李聖經IG，下同）

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李聖經112公分長腿＋白皙無瑕奶霜肌，堪稱行走的仙女本尊！一襲仙女禮服驚豔全場，網友直呼：這腿和膚色也太逆天！

韓國娛樂圈中從不缺乏美人，但能同時擁有白皙肌膚與夢幻長腿的「精靈系女神」，李聖經絕對是佼佼者。2025年，她不僅在影視與音樂劇領域表現亮眼，更在廣告代言界風光無限，以完美的外型與自信的態度成為各大品牌的寵兒。

1. 白皙肌膚：天然發光的仙女肌

李聖經的白皙肌膚一直是粉絲津津樂道的話題。細緻無瑕的膚質彷彿自帶濾鏡，即便在高清鏡頭下依舊光彩照人。她曾透露，保養的關鍵在於「保濕」與「防曬」，再搭配簡單清爽的保養步驟，讓肌膚維持在最佳狀態。

小編推薦神器：DermaAngel護妍天使 水楊酸煥膚專家系列

想擺脫身體的背痘和不夠白皙困擾，酸類的身體保養才是你的最佳選擇，最近DermaAngel護妍天使推出全系列水楊酸煥膚專家系列，從2%水楊酸淨膚美背噴霧、2%水楊酸煥膚身體乳、用貼的痘痘貼水楊酸高效微晶貼一應俱全，讓你臉部身體一起完美！

▲（左）想擺脫背痘困擾？選擇含有2%水楊酸與傳明酸的美背噴霧，360度旋轉噴頭更能全面覆蓋，不再有保養死角。（右）DermaAngel護妍天使2%水楊酸淨膚美背噴霧110ml／599元，如果你想更進階煥白，這款身體乳搭載醫美級煥膚科技，溫和去角質同時保濕修護，淡化暗沉，還你柔嫩細緻的牛奶肌。DermaAngel護妍天使2%水楊酸煥膚身體乳200ml／699元。（圖／品牌提供）

▲用貼的把頑固痘痘除治！選擇微晶貼直接將成分注入痘痘核心，深層滲透！DermaAngel護妍天使水楊酸高效微晶貼10片／299元。（圖／品牌提供）

小編推薦神器：曼秀雷敦水潤肌超保濕水感防曬凝露 SPF50+/PA++++

防曬鎖白，不讓紫外線搶走白皙肌，擁有女神級白皙肌膚後，防曬絕對不能偷懶！紫外線不僅會讓肌膚曬黑，還會加速老化和斑點生成。曼秀雷敦水潤肌超保濕水感防曬凝露有光耐久微膠囊技術完整阻隔紫外線，全天候長效防護不掉線。含有3重玻尿酸保濕因子，同時保濕與鎖水，避免肌膚因日曬而乾燥。加上如化妝水般的清爽水感質地，不黏膩、不泛白，臉部與身體都適用。

▲每天出門前輕輕一抹，就像幫肌膚披上一層隱形防護罩，不怕陽光曬黑，隨時保持透亮光澤。曼秀雷敦水潤肌超保濕水感防曬凝露 SPF50+/PA++++ 110g／379元。（圖／品牌提供）

另外更同步推出有校正需求的防曬品項，曼秀雷敦水潤肌柔光透亮飾底防曬凝露包括薰衣草紫、玫瑰粉、薄荷綠三款絕美色選，完美修飾各種膚色問題，展現自然透亮美肌！今年更與日本同步，引領最新潮流，全新推出夢幻新色「冰晶藍」，以透明感藍與光透白的完美比例，一抹修飾泛紅肌膚、同時柔焦亮白，打造彷彿天生雪白的透亮冷白肌！

▲（左）曼秀雷敦水潤肌柔光透亮飾底防曬凝露#薰衣草紫、#玫瑰粉、#薄荷綠三款絕美色選， 80g ／369元。 （右）夢幻新品曼秀雷敦水潤肌柔光透亮飾底防曬凝露#冰晶藍80g ／369元。 （圖／品牌提供）

2. 逆天長腿：112公分的完美比例

李聖經不僅有著174公分的高挑身材，更擁有令人稱羨的112公分修長美腿。這雙逆天長腿讓她在任何造型中都能輕鬆駕馭，不論是優雅禮服還是簡約街頭風，她的雙腿總能成為視線焦點。

▲李聖經出席頂級珠寶品牌FRED首爾發布會，身著高雅的藍色紗裙禮服，同時佩帶Monsieur FRED 《Ideal Light》高級珠寶Bright Vitality系列的短項鍊、耳環、手鍊，讓膚色看起來更白皙耀眼。（圖／品牌提供）

這樣的優勢也讓她成為時尚品牌的最愛。最近結束音樂劇阿拉丁演出的李聖經，出席頂級珠寶品牌FRED首爾的發布會，現場李聖經有如仙女下凡，身著高雅的藍色紗裙禮服，同時佩帶Monsieur FRED 《Ideal Light》高級珠寶Bright Vitality系列的短項鍊、耳環、手鍊，高雅的設計巧妙地融入植物元素，綠葉隨著佩戴者的舉手投足而優美舞動。珠寶在她潔白的肌膚與修長的美腿襯托下閃耀奪目，展現出極致的女性魅力。

小編推薦神器：auscentic護膚蜜

這款護膚蜜蘊含北美白松樹皮萃取，專門對抗乾燥和暗沉。油水雙層配方，60%濃縮植物油深層滋潤肌膚，改善膝蓋、手肘等部位的粗糙問題。

▲auscentic護膚蜜150ml／1,280元。（圖／品牌提供）

小編推薦神器：法國國民品牌Minois 3款媽媽撫紋油&撫紋霜、身體乳

不管是不是有懷孕都超適合用的滋潤護膚油和撫紋霜，避免身體的小瑕疵，紋路，特別適合懷孕或產後婦女，身體肌膚變得鬆弛時使用，撫紋油富含印加果油與摩洛哥堅果油等6種有機植物油，深層滋潤。撫紋霜則是使用有機乳木果油與綠球藻萃取，增強肌膚彈性，重拾肌膚的細緻平滑！當然還有全家都可以使用的身體乳，香氣是超療癒的橙花！

▲Minois媽媽撫紋油100ml／1,500元；媽媽撫紋霜100ml／1,500元。（圖／品牌提供）

▲這款標誌性的橙花香身體乳，適合全家人使用。天然有機成分溫和滋潤，沐浴後輕輕按摩，讓肌膚一整天散發淡雅香氣。Minois身體乳 500ml／1,300元。（圖／品牌提供）

3. 髮品代言：閃耀光澤從頭到腳

除了臉蛋與身材，李聖經的柔順秀髮同樣令人羨慕。2025年，她成為TSUBAKI思波綺的品牌代言人，該品牌以山茶花精油護髮聞名。在廣告中，她以一頭順滑的亮棕髮色搭配雪白肌膚，輕輕撥髮的瞬間宛如仙女下凡。修長美腿與光澤髮絲交相輝映，完美詮釋「從頭到腳的極致美麗」。

▲李聖經代言TSUBAKI思波綺，擁有超美背和健康的秀髮，絕對是最強髮品和身體保養的代言人！（圖／品牌提供）

▲李聖經代言TSUBAKI思波綺髮研防斷系列。（圖／品牌提供、李聖經IG）

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