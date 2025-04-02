HOLA春夏家居優惠登場　連假限定滿1200送100

▲HOLA春假連假期間推出家居優惠。（圖／各業者提供）

記者蔡惠如／綜合報導

隨著天氣漸暖，家中的氛圍也開始變得明亮輕盈，正是調整居家佈置的好時機。HOLA和樂家居推出2025春夏新品，主打「自然北歐風、現代簡約風、復古普普風」三大風格，趁春假連假來臨，推出全館單筆消費滿1,200元送100元抵用券限時優惠，讓消費者趁假期輕鬆打造理想的春意空間。

擁抱光影變化 「自然北歐風」讓生活更柔和

北歐風格因其明亮的視覺效果與溫潤質感，成為許多家庭的首選。強調採光與淺色調的應用，營造出寧靜且溫暖的居家氛圍。HOLA推薦使用溫潤的木質元素搭配簡約線條，創造「歲月靜好」的和諧感。

為了讓空間視覺更加開闊，燕麥米色系的選擇能提升整體的明亮感，而一張合適的地毯更能畫龍點睛。「克萊歐編織竹纖維地毯」採用竹纖維紗線製成，踩踏時帶有清涼觸感，相當適合台灣濕熱的氣候。提供奶白與栗咖兩種配色，可依據家中木紋地板或沙發的主色調進行搭配。

「現代簡約風」極簡設計搭配高效收納

強調「Less is more」的現代簡約風，適合喜愛俐落設計與實用機能的人。這種風格捨去過多裝飾，讓居住空間更顯開闊，但要維持簡約風的美感，收納便成為關鍵。

丹麥品牌ZONE的「鐵製提把收納籃」，採用不易發霉的鐵製材質，提供多種尺寸，可作為果籃、植物套盆、報章雜誌收納籃，甚至是孩童玩具、客用拖鞋、髒衣籃等用途，兼顧收納與美觀。





復古撞色玩美學 「普普風」展現個性魅力

近年來，隨著復古潮流再度興起，普普風也成為許多藝術愛好者的心頭好。這種風格以大膽配色、幾何線條、多元材質的組合打造出充滿生命力的空間，適合喜愛個性化佈置的消費者。

HOLA引進荷蘭藝術畫作代理品牌的「PSTR裝飾畫」，主打頂級微紋理霧面紙張與高品質印刷技術，呈現細膩的色彩與細節，為居家空間注入藝術氛圍；日本設計時鐘品牌Lemnos推出的「Paper-Wood《點》設計時鐘」，採用北海道製木與彩紙合成材質，並由日本工匠手工製作，搭載靜音機芯，簡約外型搭配亮眼果綠色，極具設計感。



業者表示，即起至4／6期間，單筆消費滿1,200元，即贈100元抵用券，且可累贈、無上限（合營／官網／家電商品不適用，內湖店、中和店恕不參加）。想為家中增添質感與個性，正是入手新品的最佳時機。

MUJI無印良品近期因應推出全新改版的「MUJI passport」手機APP，提供三大會員專屬方案。消費者只需更新現有的「MUJI無印良品官網購物」APP，或重新下載新版「MUJI passport」APP，綁定手機號碼註冊、登入，即可享受點數累積與折抵、生日當月150元生日券與「無印良品週間」會員優惠。

業者表示，新版「MUJI passport」自4／1正式上線，為感謝消費者下載，4／3至4／16推「無印良品週間」優惠，持MUJI無印良品聯名卡刷卡或使用新版「MUJI passport」APP累積消費，即可享結帳再9折。