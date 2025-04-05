LeSportsac x Roberto Cavalli話題聯名開賣！斑馬紋輕量款、空氣包必收

記者鮑璿安／綜合報導

深受台灣民眾喜愛的美國經典包袋品牌LeSportsac又帶來驚喜聯名之作，這次攜手義大利時尚品牌Roberto Cavalli推出新款，並在台北新光三越 A11 一樓盛大開設限時快閃店，為標誌性包款融入動物紋印花格外具有辨識度，有什麼必收的矚目單品？一起來看看。

LeSportsac與Roberto Cavalli聯名於2025春夏杜拜時裝周上首次亮相，如今正式登場，風格上以LeSportsac輕盈耐用特性，混合Roberto Cavalli大膽奔放的動物紋圖騰，完美詮釋兩大品牌對時尚與機能性的共同追求。重點單品包括多個尺寸的斜背手提兩用包款，半月包廓形注入了搶眼吸睛的斑馬紋，讓 LeSportsac變得潮流活潑起來。偏好素色款式的民眾，可以選擇黑霧輕紋肩背包，彰顯低調特質。





▲LeSportsac x Roberto Cavalli特別於4月1日至4月16日期間，在台北新光三越A11一樓設立快閃店 。（圖／品牌提供）

此次聯名也採用了齒型搭扣、雙品牌拉鏈頭、齒型吊飾及鉚釘等金屬元素，內裡則選用緹花設計，並以植物纖維純素皮革取代動物皮革，展現品牌對永續時尚的承諾。為慶祝聯名系列上市，品牌特別於4月1日至4月16日期間，在台北新光三越A11一樓設立快閃店，連假期間(4月2日至4月6日)帶來拍貼機活動，凡於快閃店購買Cavalli系列商品，即可獲贈聯名限定絨毛愛心吊飾乙個(數量有限，送完為止)。

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▲今年PORTER INTERNATIONAL特別推出經典NEW HEAT系列森林綠色與周年限定RENEW系列包款。（圖／品牌提供）

今年PORTER INTERNATIONAL特別推出經典NEW HEAT系列森林綠色與周年限定RENEW系列包款， 全新森林綠款式包含經典郵差包與後背包，色彩靈感源自自然的悟靜與力量，呼應當代對環保與永續生活的重視，袋身採用雷雕設計詮釋 PORTER LOGO字樣的線條， 兩款大包約可容納14吋左右的筆電和A4文件；受到民眾喜愛的托特包這次也帶來了M以及L兩個尺寸，大容量空間搭配軍綠、深藍、黑多色，輕鬆融入日常休閒時刻。