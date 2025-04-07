如何和討厭的人相處？3招神級大法輕鬆擺脫爛人

記者李薇／台北報導 圖／pexels

很多人在職場或是生活裡都會遇到自己討厭的人，面對這樣的事件，很多人都會把關注度放在對方身上，比如他做了什麼、說了什麼，讓人很討厭，然後一直在此負面情緒之中，建議在如何和討厭的人相處的課題中，可以保持以下3個方式，讓自己擺脫討厭的人。

1.保持過客思維

首先，你討厭的人可能是你的同學、同事，或者是你的朋友，放眼你整個人生的時間段來說，他們只是你這段時間遇到的人，甚至當你不在關注他們的時候，他們幾乎不會出現在你的生活中，既然如此又何必糾結這些人，耗時、耗力又耗感情，影響你前進的人際關係。

2.有底線，學會發脾氣

從一開始的時候就要學會發一點脾氣，讓對方知道你的底線跟原則在哪裡，是告訴他「我不是可以隨意對待的」、「我也不是軟柿子」，但不是沒事找事情做，千萬不要害怕去告訴對方底線在哪裡， 這樣才能維持良好的人際互動。

3.轉移注意力到自己身上

自己足夠優秀就好了，對付那些討厭的人最大的武器，就是讓自己優秀到讓他們來跟我們說話都不配，千萬不要滿腦子想著怎麼討厭他，一直陷入那種情緒無法自拔，不如把這點時間用在自己身上，積蓄自己的能量，讓他們沒辦法踏入自己的圈子裡面。