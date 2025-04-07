有史以來最可愛香水！MFK把童年用香氛譜曲　宛如棉花糖化在口中的幸福感

記者李薇／台北報導、攝影 圖／品牌提供

孩童時期的快樂很簡單，一顆糖、一紙飛機，就能達到整天的幸福感，即使是大人都厭煩的陰雨綿綿，也能因為踩上水花而開心，對調香師Francis Kurkdjian來說，童年不僅僅是回憶、是年齡，更是一種看待世界的方式，一種自娛娛樂、敢瘋狂作夢的態度，當你換上「孩童濾鏡」時，日常的街道也因為天馬行空的奇思妙想，再度繽紛有趣了起來。

以童心為題，Francis Kurkdjian將小時候的美好，通通注入到Maison Francis Kurkdjian全新的Kurky淡香精之中，運用蜜桃、覆盆莓、奶油、麝香的氣味，彷彿是童年之際把香甜棉花糖放入口中，濃郁香甜瞬間融化舌尖的奶香，手中揮舞色彩斑斕的蠟筆，在紙上畫出無拘無束的想像。

Kurky淡香精不只是Maison Francis Kurkdjian有史以來最可愛的香氣，其命名更是Francis Kurkdjian在小時候的小名，充滿愉悅氛圍的蜜桃色瓶身，在標籤背後更隱藏了Francis Kurkdjian親自手繪的圖案，充滿童心的筆觸，讓人不禁喚起自己的幼時記憶，一竊都是如此無拘無束又純真。

香氛世家嬌蘭代表性的永駐鈴蘭淡香水擁有深厚的歷史底蘊，百年來依舊承襲著淡雅輕盈的氛圍，將象徵「幸福」的鈴蘭帶入每個人的日常，2025年也延續每年傳統，發表藝術等級的鎏金縷珠蜂印瓶，由藝術家楊．菲利普（Yann Philippe）以18K金的捲曲線條勾勒出精美的蔓藤花紋，攀附在透明玻璃瓶身更顯鮮明，末端白色的珍珠像是鈴蘭鐘型的花瓣、也像是清晨綠葉上的一顆露珠，新穎又傳承經典。