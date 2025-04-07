星期一不憂鬱！營養師推薦15款「好心情食物」　香蕉、毛豆都在內

▲吃香蕉能夠幫助提升體內的快樂荷爾蒙。（圖／Pexels、Unsplash，以下同）
記者曾怡嘉／台北報導
根據世界衛生組織（WHO）的最新數據指出，幾乎每40秒，就有1人結束自己的生命，每年造成超過80萬人死亡，拋開負面想法，營養師推薦15種讓你擁有好心情的食物，憂鬱星期一快跟著吃起來！
#雞胸肉
內含維生素B6幫助對抗憂鬱，蛋白質幫助轉換成血清素，維持好心情
#魚類
魚類富含Omega-3脂肪酸，減少憂鬱 延緩腦退化。
#蛋
蛋白質有助轉換血清素，可以進一步穩定情緒、放鬆心情。
#香蕉
香蕉內含有維生素B6幫助放鬆，提升體內的快樂荷爾蒙。
#85%巧克力
挑選純度85%以上的黑巧克力，添加的糖較少，其中類黃酮能增加大腦血流量，可可鹼則能夠協助調節情緒。
#熱可可
與巧克力的功效相同，建議適量享用，不僅能溫暖你的胃，也溫暖你的心。
#牛奶
牛奶內含鈣質能幫助舒緩壓力、放鬆肌肉，同時牛奶、乳酪中更有豐富的色胺酸，幫助製造快樂荷爾蒙血清素，改善大腦壓力。
#優格/優酪乳
腸道菌相可影響腦腸軸線，腸道健康了，心情也跟著好起來。
#水
攝取足夠的水分，能夠讓血流順暢，建議每日至少攝取1500-2000cc的水分。
#茶
適量咖啡因提神醒腦，而茶胺酸幫助放鬆心情，營養師建議早上來一杯無糖茶，維持好心情之外也能幫助提神。
#核桃
富含的鎂元素讓情緒穩定，睡眠更好， 可以說是天然的神經安定劑。
#全穀雜糧
全榖雜糧中富含膳食纖維和維生素B群，幫助你養腸又健腦。
#燕麥
燕麥的水溶性膳食纖維能穩定神經，同時提升睡眠品質，還能穩定血糖，幫助調節心情。
#毛豆
毛豆中富含維生素B1，有助於穩定情緒，減少焦躁！
#莓果
擁有優秀的抗氧化能力，花青素使大腦正常運作，讓你的大腦更年輕。
▲（圖／翻攝自FB/高敏敏營養師）
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