星期一不憂鬱！營養師推薦15款「好心情食物」　香蕉、毛豆都在內

▲吃香蕉能夠幫助提升體內的快樂荷爾蒙。（圖／Pexels、Unsplash，以下同）

記者曾怡嘉／台北報導

根據世界衛生組織（WHO）的最新數據指出，幾乎每40秒，就有1人結束自己的生命，每年造成超過80萬人死亡，拋開負面想法，營養師推薦15種讓你擁有好心情的食物，憂鬱星期一快跟著吃起來！

#雞胸肉

內含維生素B6幫助對抗憂鬱，蛋白質幫助轉換成血清素，維持好心情

#魚類

魚類富含Omega-3脂肪酸，減少憂鬱 延緩腦退化。

#蛋

蛋白質有助轉換血清素，可以進一步穩定情緒、放鬆心情。

#香蕉

香蕉內含有維生素B6幫助放鬆，提升體內的快樂荷爾蒙。

#85%巧克力

挑選純度85%以上的黑巧克力，添加的糖較少，其中類黃酮能增加大腦血流量，可可鹼則能夠協助調節情緒。

#熱可可

與巧克力的功效相同，建議適量享用，不僅能溫暖你的胃，也溫暖你的心。

#牛奶

牛奶內含鈣質能幫助舒緩壓力、放鬆肌肉，同時牛奶、乳酪中更有豐富的色胺酸，幫助製造快樂荷爾蒙血清素，改善大腦壓力。

#優格/優酪乳

腸道菌相可影響腦腸軸線，腸道健康了，心情也跟著好起來。

#水

攝取足夠的水分，能夠讓血流順暢，建議每日至少攝取1500-2000cc的水分。

#茶

適量咖啡因提神醒腦，而茶胺酸幫助放鬆心情，營養師建議早上來一杯無糖茶，維持好心情之外也能幫助提神。

#核桃

富含的鎂元素讓情緒穩定，睡眠更好， 可以說是天然的神經安定劑。

#全穀雜糧

全榖雜糧中富含膳食纖維和維生素B群，幫助你養腸又健腦。

#燕麥

燕麥的水溶性膳食纖維能穩定神經，同時提升睡眠品質，還能穩定血糖，幫助調節心情。

#毛豆

毛豆中富含維生素B1，有助於穩定情緒，減少焦躁！

#莓果

擁有優秀的抗氧化能力，花青素使大腦正常運作，讓你的大腦更年輕。

▲（圖／翻攝自FB/高敏敏營養師）

● 《ETtoday新聞雲》提醒您，請給自己機會：

自殺防治諮詢安心專線：1925；生命線協談專線：1995