Jennie巴黎巡演「糖果鍊條褲」被熱搜　3D印刷打造連NCT Johnny也穿上

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Jennie的《RUBY》巴黎巡演，以一條超吸睛的糖果鍊條牛仔褲亮相瞬間掀起熱議，時尚繆思再度發功，女孩們準備跟上了嗎？

近日，Jennie在2025 Billboard Women in Music典禮上，憑藉首張個人專輯《Ruby》榮獲「全球影響力獎」，再度展現她在全球樂壇的超強影響力。更在巴黎巡演中以一條亮眼的糖果鍊條褲驚艷登場，瞬間掀起熱議並登上熱搜，一起來看看這股時尚旋風！

穿的是這件Acne Stuidos Baggy fit jeans - 1981m

Acne Studios連續兩季推出的亮眼丹寧單品迅速掀起熱潮，而Jennie在巴黎巡演中亮相的糖果鍊條牛仔褲，正是來自2025春夏新品，分為1981和2006兩種版型。Jennie選擇了1981 Baggy褲型，搭配短版香奈兒毛呢外套，完美呈現既有造型感又帶有街頭風的時尚魅力。

環保時髦精必收

近年來，隨著環保意識的提升，時尚品牌紛紛轉向可持續設計。而Acne Studios作為環保永續的倡導者，始終堅持使用環保面料。這次推出的糖果鍊條牛仔褲，採用3D印刷技術，透過錯位印花展現逼真細節，不僅實現零水洗污染，還比傳統手工技藝更為持久，將環保與時尚完美結合。

這些韓星們也穿上了

illit IROHA

ILLIT在未正式出道時便亮相2024 Acne Studios春夏形象大片，無疑證明了Acne Studios對他們的青睞。近期，成員IROHA在Instagram上翻跳《like JENNIE》，其中所穿的牛仔褲同樣來自Acne Studios糖果鍊條牛仔褲1981直筒褲型。

NCT Johnny

隨著春季的到來，NCT Johnny成為Acne Studios全球品牌大使。在最新的形象照中，則演繹Acne Studios糖果鍊條牛仔短款，搭配長靴，打造出強烈的時尚對比，這樣的搭配不僅展現了腿部線條，還充滿個性，完美詮釋了街頭時尚的精髓！

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