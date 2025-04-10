「江南太子」李洙赫出演GD綜藝受關注！貴氣穿搭4重點　健身也自帶氣場

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不用穿得很浮誇，李洙赫的造型簡單打理就有滿滿高級男友感！

在GD主持的綜藝《Good Day》中再度受到關注的南韓演員李洙赫，身高184公分，長相自帶高級的冷豔霸氣感，從骨子裡透出的貴族感再加上低沉性感的嗓音，讓他有了「行走費洛蒙」的稱號。而李洙赫除了據傳家世顯赫之外，私服品味也相當出眾，翻開他的IG不難從小細節處發現他的搭配巧思，跟著編輯一起來解鎖「江南太子」李洙赫的貴氣穿搭魅力！

李洙赫韓系「江南太子」穿搭解析



1.皮外套展現率性風格

眾所周知，一件簡單的「皮革外套」就能夠替穿搭造型注入滿滿的街頭時尚感，硬挺的皮革材質不僅可以增加氣勢，拍起照來也很上鏡。李洙赫的私服很常出現皮革外套的單品，挑選微微合身的版型才不會顯得沒精神，將慵懶的氛圍放在下身搭配寬鬆的牛仔褲或是帶有設計感的工裝褲，不經意展現個人的時尚品味，隨性又不失個性。

2.大膽穿上「短版上衣」

誰說男生不能穿得性感！提到李洙赫，不少人會將他和「性感」的形象聯想在一起，除了他本身看起來迷人又危險的氣質之外，他的服裝單品也幫他加了不少分。李洙赫利用短版的外套或是上衣搭配白T營造層次感，同樣選擇合身的版型可以更襯托身型，也能夠拉長身材比例，是個走在路上能夠讓人「回頭率滿分」的穿搭。

3.健身穿搭細節放在下身單品

李洙赫可以說是專業的褲子收藏大戶，熱愛健身的他時常在IG分享健身穿搭，但為何他的健身穿搭總是如此好看，很大的重點在於他會將重點放在一件「有亮點」的長褲單品上，從浮誇剪裁的垂墜工裝褲再到亮色系的球鞋，即便是去運動也要穿得不馬虎，不愧是身為「江南太子」，連去健身房都能穿出模特氣場。

4.利用適當配件加分

飾品在穿搭中雖然佔據的視覺比例沒有服裝來得多，但它卻是功不可沒的存在。觀察李洙赫不論是出席活動，或是私下的休閒穿搭都少不了飾品的點綴。穿上西裝時，選擇素面簡約但要帶存在感的戒指搭配，既不會搶了西裝的風采，又能展現精緻感。冬天穿上份量感重的毛衣單品時，李洙赫會選擇和服裝顏色相似且較浮誇的戒指搭配，穿上低領上衣時為了避免讓脖子處看起來空虛，他會搭配簡單的鎖骨項鍊，讓人充滿性感魅力。

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