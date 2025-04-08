婁峻碩寵妻上演灰姑娘　入手PALLADIUM防水鞋先找「焦凡凡尺寸」

記者鮑璿安／綜合報導

法國軍靴品牌PALLADIUM以防水機能潮鞋走紅，藝人婁峻碩SHOU日前穿著最新OFF/BOUND波浪鞋現身品牌南港LaLaport全新門市，該門市為PALLADIUM雙北地區最大旗艦店，婁峻碩以一身大地色造型搶先逛店，日前升格人夫的他也難掩甜蜜心情，笑稱要找到屬於妻子焦凡凡的鞋款尺寸，有一種「現代灰姑娘」的感覺。

▲婁峻碩這次演繹城市機能服飾，搭配上OFF/BOUND波浪鞋。（圖／品牌提供）





▲婁峻碩曬出OFF/BOUND SLIDE波浪潮流拖鞋。（圖／品牌提供）





▲防潑水工裝襯衫、橘標防水OFF/BOUND 快速綁帶波浪鞋。（圖／品牌提供）

婁峻碩這次演繹城市機能服飾，搭配上OFF/BOUND波浪鞋，他表示相當喜歡：「這雙鞋不只好看，穿起來也真的很穩很舒服，加上波浪大底的抓地力十足，讓走路節奏更加流暢，而且我私心超愛它那種微增高的厚底設計，走起來感覺真的有變高一點！」 全新防水健走概念鞋OFF/BOUND波浪鞋特點在於搭載耐磨橡膠波浪大底，中底則是採用EVA波浪滾動彈力結構，搭配6mm掌跟差設計，因此穿起來擁有舒適腳感，完美平衡戶外和都市場景。並且品牌首發推出的兩款防水波浪鞋，皆採襪套式快穿設計，讓大家一秒穿脫。





▲OFF/BOUND SLIDE波浪潮流拖鞋於南港LaLaport門市全台獨家首賣。（圖／品牌提供）



除了新款橘標防水OFF/BOUND WP+ ZIP斜開拉鍊波浪鞋、橘標防水OFF/BOUND 快速綁帶波浪鞋，另外還有OFF/BOUND SLIDE波浪潮流拖鞋於南港LaLaport門市全台獨家首賣。同時，春夏城市機能服飾系列也同步登場，帶來機能防潑水衝鋒衣與五分割城市機能遮陽帽等，適合台灣陰雨氣候，能夠時刻保持潮流感和乾爽舒適度。

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潮流教父Mark Gonzales同名品牌





▲潮流人士喜愛的Mark Gonzales全台第一家門市就在南港LaLaport 。（圖／品牌提供）

潮流人士喜愛的Mark Gonzales全台第一家門市就在南港LaLaport，品牌最具代表性的天使插畫圖案是辨識度亮點，本次引進許多以品牌為設計風格為主的限量商品，將傳統板仔服裝以日常的方式重新呈現，不僅適合潮流滑板人士也適合日常的時尚穿搭，品牌獨有的LOGO設計款、格紋圖案恤衫等款式，牛仔褲、工裝長褲、運動棉褲，細膩演繹九十年代的街頭時尚。

日本服飾品牌 9090 正式宣佈進軍台灣





▲日本服飾品牌9090 以「Revival of Culture」為品牌核心理念 。（圖／品牌提供）



日本服飾品牌9090 以「Revival of Culture」為品牌核心理念，從 1990 至 2000 年代的年輕文化汲取靈感，品牌設計涵蓋寬版剪裁、復古印花、街頭運動風 等多種元素，廣受年輕族群喜愛。9090南港LaLaport門市也將帶來90 Logo 系列、9090 OG 系列、Umbro 聯名款、9090girl 女款以及寬版牛仔褲等經典單品。