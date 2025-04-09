fb ig video ETtoday search mobile

家裡總乾淨的6個小習慣　還能擺脫負能量迎好運

>

記者李薇／台北報導　圖／pexels

維持居家環境整潔，是身為每個人都需要做的事情，但要去「整理」很困難，若是把居家乾淨的想法成為一種習慣，就不會覺得麻煩，以下6個小細節不妨可以學起來，成為潛移默化的行為模式，這樣家裡隨時隨地都會很乾淨舒適。

▲居家,整理,收納,斷捨離,。（圖／pexels）

1.一日之計在於晨

每天早上起床的時候，順便把棉被疊好，這個動作可以有效地開啟一天的活動，透過這樣的整理，也能讓一整天的心情都變好。

▲居家,整理,收納,斷捨離,。（圖／pexels）

2.隨手清潔的習慣

吃完的東西就拿去丟、沒喝完的飲料就放冰箱，每個東西都有它應該在的位置，隨手就拿去整裡了，不要拖拖拉拉，擺了一桌子垃圾。

▲居家,整理,收納,斷捨離,。（圖／pexels）

3.給每個物品找「家」

不管是遙控器、原子筆、藥、衛生紙、牙籤、棉花棒等等小物，幫它們找一個可以專屬收納的地方，拿出來之後，要放回原本的地方，不然就是用過的直接丟棄，用完馬上放回，不要拖延。

▲居家,整理,收納,斷捨離,。（圖／pexels）

4.檯面維持整潔

像是電視櫃、櫥櫃、餐桌上面，只要東西一多，尤其是小東西，就會顯得雜亂不堪，應該隨時保持整潔，該歸位的歸位，其實髒亂的環境久而久之也會讓心裡產生很多負能量，失去打掃的動力。

▲居家,整理,收納,斷捨離,。（圖／pexels）

5.每天花15分鐘清潔

每天給自己安排15分鐘的時間，短短的、不用長，吸地、拖地、擦桌面、整理灶台等等，一天就花一點點的時間，打掃一下環境，也有助於心理狀態的整理，乾淨了，心裡自然就舒暢。

▲吸塵器。（圖／pexels）

6.定期斷捨離

像是最近換季就是一個好時機，把夏天不常穿到的衣服、不常用的傢俱、鍋子等等，都可以捐出去給需要的人，這樣可以更好的認清自己的需求，同時減少購買的慾望。

關鍵字：

居家, 整理, 收納, 斷捨離

分享給朋友：

追蹤我們：

幫你補充時尚維他命！

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ETtoday著作權聲明]

台女狂搖 #櫻花樹 拍美照！他看傻：日本人都制止了

熱門文章

米蘭時裝周／Max Mara致敬「勃朗特姊妹」

米蘭時裝周／Max Mara致敬「勃朗特姊妹」

米蘭時裝周／新GUCCI綠強勢洗版

米蘭時裝周／新GUCCI綠強勢洗版

米蘭時裝周／FENDI最新必買包款直擊

米蘭時裝周／FENDI最新必買包款直擊

米蘭時裝周／邊佑錫帥氣現身PRADA

米蘭時裝周／邊佑錫帥氣現身PRADA

生活出現4種情況代表你該喘口氣

生活出現4種情況代表你該喘口氣

愛馬仕把柏金包翻過來

愛馬仕把柏金包翻過來

想升職　試試管理學大師的5個建議

想升職　試試管理學大師的5個建議

Rosé愛戴的百萬珠寶盤點

Rosé愛戴的百萬珠寶盤點

59歲郭富城揭不老秘訣

59歲郭富城揭不老秘訣

劉嘉玲戴G-SHOCK爬山

劉嘉玲戴G-SHOCK爬山

ET Fashion

推薦閱讀

「最旺夫」命中帶財星座女Top 3 ！第一名是超強後盾　聽她話能發財

「最旺夫」命中帶財星座女Top 3 ！第一名是超強後盾　聽她話能發財

超準！十字「加一筆」是哪個字？秒測你的真實性格

超準！十字「加一筆」是哪個字？秒測你的真實性格

迪麗熱巴再次美出新高度！珍珠白禮服仙氣逼人　全網熱搜同品牌

迪麗熱巴再次美出新高度！珍珠白禮服仙氣逼人　全網熱搜同品牌

減重、減脂也能安心吃！「5款水果」低卡不怕胖　 昆凌剪「妹妹頭瀏海」還戴黑框眼鏡　夢回18歲網友狂讚根本高中生 上身瘦下身腫的「梨形身材」減肥法　早晨一杯黑咖啡、低鹽飲食超重要 Hanni同款UGG三合一涼鞋增高又百搭！PUMA薄底鞋「摩卡棕」開賣日曝光 郭雪芙愛旅行挑行李箱要輕巧耐用　最怕推起來聲音大「像要解體」 星巴克4／7起連三天「大杯買一送一」　85度C今咖啡第二杯35折 日星巴克「草莓星冰樂」新品必喝！大量果肉與滑順奶油交織超誘人

我想要說....

我要投稿 |人才招募 |關於我們 |廣告刊登/合作提案 |客服信箱 |服務條款 |隱私權政策 |著作權聲明 |免責聲明
電話：+886-2-5555-6366 東森新媒體控股股份有限公司 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容 © ETtoday.net All Rights Reserved.
回到最上面