心情悶悶不樂？營養師教你「吃對東西」改善憂鬱

▲Omega3脂肪酸能夠減緩憂鬱。（圖／Unsplash，以下同）

記者曾怡嘉／台北報導

這兩天股市動盪不安，不少人都會有總心裡悶悶的感覺，這時候穩定情緒是一件很重要的事，想要改善憂鬱，營養師高敏敏教你從飲食下手。

#陽光維生素D

當身體缺乏維生素D時不只會焦慮，也會使肌肉無力、骨質疏鬆，建議可以多補充蕈菇類、雞蛋，也可以多去戶外走走、曬曬太陽。

#色氨酸

色氨酸能夠製造快樂賀爾蒙-血清素，進一步改善大腦壓力，而牛奶、乳酪、香蕉中都有豐富的色氨酸。

#維生素B群

維生素B群是維持神經系統運作最重要的維生素，可以透過全穀類、肉類、深色蔬菜來補充，但最簡單的方式就是各種食物的原型均衡攝取。

#Omega3脂肪酸

Omega3脂肪酸能夠減緩憂鬱，延緩腦部退化，建議攝取深海魚，如鯖魚、秋刀魚、鮭魚、沙丁魚等，或是藻油、亞麻仁油中也有豐富的Omega-3脂肪酸。

此外，營養師高敏敏也建議甜點、炸物、加工品要少吃，雖然吃完會覺得很療癒，但是長期仰賴這些食物，憂鬱症的機率會繼續增加，加上咖啡因、糖、加工食品都會讓人越吃越神經質。曾經西班牙也做了一項長達6年的研究，針對將近9000人的追蹤調查發現，常吃甜點、炸物速食、披薩的人，得到憂鬱症的比例比一般人高出49%。