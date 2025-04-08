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睡著睡著就瘦了！盤點「優質睡眠」6個好處

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▲▼睡眠好處。（圖／Unsplash、Pexels）

▲擁有優質睡眠，幫助養成強健體魄。（圖／Unsplash、Pexels，以下同）

記者曾怡嘉／台北報導

現代人生活高壓緊張，擁有優質睡眠已是奢求，但其實「睡覺」對於身體和生理健康有著無數的好處，當然，單獨睡眠並不能替代其他健康生活方式，如均衡飲食和適度運動，但它是整體健康的重要組成部分。

▲▼睡眠好處。（圖／Unsplash、Pexels）

#生理恢復

睡眠是身體自我修復和恢復的關鍵時期。在深度睡眠階段，身體釋放生長激素，這有助於修復組織、增強免疫系統，並促進細胞再生。這種生理恢復對於保持身體機能的正常運作至關重要。

#記憶強化

睡眠與學習和記憶密切相關。在深度和快速動眼睡眠階段，大腦加強新信息的轉換和存儲。這有助於提高學習成果和記憶能力，促進認知功能的發展。

▲▼睡眠好處。（圖／Unsplash、Pexels）

#情緒穩定

充足的睡眠與情緒健康緊密相連。睡眠不足可能導致情緒波動、焦慮和壓力增加。相反，良好的睡眠有助於情緒穩定，提升心理抗壓能力，促使更好的情緒管理。

#身體重建

睡眠是肌肉修復和生長的重要時期。運動後，肌肉組織受到微小損傷，而睡眠是肌肉恢復和生長的理想時間。這不僅有助於提高運動表現，還有助於預防慢性肌肉疼痛和受傷。

▲▼睡眠好處。（圖／Unsplash、Pexels）

#免疫系統強化

充足的睡眠對免疫系統的運作至關重要。睡眠不足可能削弱免疫功能，增加感染風險。相反，良好的睡眠有助於提升免疫細胞的活力，更好地抵抗病毒和細菌。

#食慾調控

睡眠不足可能導致食慾激增，特別是對高糖和高脂食物的渴望。這可能導致攝取更多的卡路里，增加體重。充足的睡眠有助於平衡食慾激素，減少對不健康食物的渴望。

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