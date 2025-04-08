柯震東搶穿「NB BOY」想去波士頓看球賽　揪詹子萱先逛夏日快閃店

記者鮑璿安／台北報導

New Balance「NB BOY」系列陪伴大家度過盛夏，今年（2025年）也不例外，於新光三越台北信義新天地A11打造《 NB BOY 夏日樂遊站期間限定快閃店》，以「CITY TRAVEL 城市探索」為主題。今8日邀請柯震東、新生代女星詹子萱一同演繹話題單品，由於本季以美國波士頓為靈感設計，一聊之下兩人都未去過當地，便產生了強烈的旅遊興趣，柯震東則表示想去看一場NBA球賽。

▲柯震東（左）、詹子萱出席NB BOY夏日快閃店代言記者會。（圖／記者湯興漢攝）

▲柯震東穿上「SURFING」系列活力橘T恤，搭配了充滿未來感設計的海鹽色1000鞋履。（圖／記者湯興漢攝）

柯震東這次穿上「SURFING」系列活力橘T恤，印花圖案充滿盛夏活力，以手拿衝浪板與椰子的NB BOY經典logo為主軸，他也搭配了充滿未來感設計的海鹽色1000鞋履，對於旅行時的穿搭，柯震東表示：「旅遊一定要舒服自在，我喜歡很寬鬆百搭的風格，尤其是鞋子也要輕便舒服，因為我很愛走路，去東京的時候走了五六個小時，一邊走一邊發現一些新鮮的東西。」





▲詹子萱演繹了白色「CITY BOY」T恤。（圖／記者湯興漢攝）

恰好詹子萱也是走路愛好者，對於本次「NB BOY」系列以品牌發源地美國波士頓為靈感設計，她相當感興趣，說自己未曾去過波士頓，但是特別想要去當地逛逛，「很想要去波士頓逛街，咖啡廳跟美術館是一定要去的」。這次她演繹了白色「CITY BOY」T恤，帶著耳機看著地圖在城市中盡情探索的NB BOY插圖，淘氣又愜意，配上百搭的鏡灰T500鞋款，她自己很喜歡這樣風格，「我蠻喜歡這種小男孩風寬鬆穿搭」。





▲今年 New Balance於4/8 至 4/21 打造《 NB BOY 夏日樂遊站期間限定快閃店》 。（圖／品牌提供）

▲亞太地區形象大使 IU 也演繹NB BOY系列。（圖／品牌提供）

今年 New Balance於4/8 至 4/21 打造《 NB BOY 夏日樂遊站期間限定快閃店》，以繽紛色彩和巨大的滑板裝置呈現愉悅態度，本季 NB BOY 以「CITY BOY」與「SURFING」為主題，亞太地區形象大使 IU 也演繹，此次共推出 18 款上衣致敬美國波士頓，腳踩滑板、衝浪的生動插畫一躍而上，融合都市街頭文化與廣闊海岸線的魅力。同時，也在心中山線形公園同步推出《NB BOY 夏日遊客中心》，打造獨特的夏日探索空間，完成指定任務即可獲得「NB BOY 夏日探索徽章」與「蜷尾家冰淇淋」。





▲OFF/BOUND SLIDE波浪潮流拖鞋於南港LaLaport門市全台獨家首賣。（圖／品牌提供）



而法國軍靴品牌PALLADIUM以防水機能潮鞋走紅，本季除了新款橘標防水OFF/BOUND WP+ ZIP斜開拉鍊波浪鞋、橘標防水OFF/BOUND 快速綁帶波浪鞋，另外還有OFF/BOUND SLIDE波浪潮流拖鞋於南港LaLaport門市全台獨家首賣。同時，春夏城市機能服飾系列也同步登場，帶來機能防潑水衝鋒衣與五分割城市機能遮陽帽等，適合台灣陰雨氣候，能夠時刻保持潮流感和乾爽舒適度。