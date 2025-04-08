陽光、藍光竟是老化加速器！　2025「最強防曬單品」一次看

記者曾怡嘉／綜合報導 圖／品牌提供

每天都暴露在各式有害光線中，無論是戶外的熱烈陽光，還是室內的藍光，都可能對肌膚造成長期傷害。而長時間使用防曬品，質地保濕舒適、使用感佳，更是挑選防曬的重要關鍵，最新一代防曬，不光是防曬，保養成分加滿，防護同時修護一次搞定。

▲LANCOME 超極效UV抗斑精華防曬乳SPF50+ PA++++

主打全天候不間斷的防護力，蘊含抗斑成分，能夠抑制黑色素生成、淡化斑點並有效抗油光並細緻毛孔，提升肌膚透明感和亮白度，不光是防曬，更是肌膚的亮白淨斑神隊友。

▲DHC 金靚白水感防曬乳 SPF50+ PA++++，80g，620元。

水潤質地，推開立刻均勻延展，同時添加多重美容保濕成分，將UV防護與美肌保養雙效結合，在抵禦紫外線傷害的同時，依然水嫩滋潤，輕鬆守護肌膚，只需以皂類或沐浴產品就能輕鬆洗淨。

▲專科 水潤保濕全能清透防曬精華 SPF50+ PA++++，40g，400元。

全面抵禦UVA/UVB紫外線、乾燥、暗沉、毛孔阻塞等傷害，清透保濕質地舒適清爽，不會使膚色泛白，結合高效防曬與深層保濕雙重功效，一次解決光老化與肌膚乾燥問題。

▲德卡 瞬效C熱防禦隔離霜SPF50，50ml，3,400元。

不僅擁有SPF50的寬頻防曬，還特別針對熱老化進行創新升級，其中包括可阻擋熱源、幫助對抗熱老化的「酸漿果」，抗紫外線同時修護的「超穩定複合維他命Ｃ」以及可提亮膚色的「毛蕊花」，融合了強效的熱能防護技術與超穩定的維C成分，讓肌膚不僅能夠有效防曬，還能修護並亮澤肌膚。

▲童顏有機 海棠菁萃隔離防曬乳 SPF50+ ★★★ 50ml，1,150元。

零泛白純物理性防曬，採用獨家技術打造輕盈薄透質地，能防護紫外線造成的曬黑、曬傷與肌膚老化，同時添加多重修護與保濕成分，實現防曬、隔離、保養三效合一，無刺激性成分，溫和親膚且符合海洋友善標準。