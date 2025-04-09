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法國女生愛牌ba＆sh春夏必收重點！吳速玲示範印花洋裝、流蘇包洋溢度假感

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記者鮑璿安／綜合報導

想學習法國女人獨有的鬆弛感穿衣品味，其實有不少當地品牌的風格能夠參考， 法國時裝品牌ba&sh 2025春夏系列以旅行、大自然為設計靈感，有別於時下靜奢風當道，換上了輕盈活潑的印花色彩、鉤織流蘇，彷彿置身南法，引領大家進入一場充滿陽光的心靈之旅。

▲法國女生愛牌ba&sh春夏重點必收 。（圖／品牌提供）

▲法國女生愛牌ba&sh春夏重點必收 。（圖／品牌提供）

▲法國女生愛牌ba&sh春夏重點必收 。（圖／品牌提供）

▲法國時裝品牌ba&sh 2025春夏系列以旅行、大自然為設計靈感 。（圖／品牌提供）

ba&sh幕後推手是兩位女性創辦人Barbara Boccara和Sharon Krief，品牌於2003年創立，帶給人優雅活力形象，也是法國女性衣櫥中的常見品牌。這一季分為三大面向，首先從印度70年代為出發點，一系列民族風格的洋裝絕對是必收單品之一，使用IKAT編織為靈感的博物館印花MINTHE洋裝，煥發新生，並以藏紅花、赤陶色與榛果色交織出沉穩卻充滿活力的色彩美學，展現ba&sh一貫重視傳統文化的理念。

▲法國女生愛牌ba&sh春夏重點必收 。（圖／品牌提供）

▲法國女生愛牌ba&sh春夏重點必收 。（圖／品牌提供）

▲曹格前妻、造型師吳速玲 。（圖／品牌提供）

▲法國女生愛牌ba&sh春夏重點必收 。（圖／品牌提供）

▲法國女生愛牌ba&sh春夏重點必收 。（圖／品牌提供）

▲法國女生愛牌ba&sh春夏重點必收 。（圖／品牌提供）

▲FLOR極光幻彩印花長洋裝、AGIANI蝶戀蘭香印花長洋裝、VALE鏤空休閒開襟衫 。（圖／品牌提供）

而後也以火人祭為靈感，柔美印花的LIBHY系列、俐落剪裁的AUDE洋裝，都能打造出百搭實穿的風格。換上張揚粉、落日橙、水洗藍等色澤，也如同沐浴在陽光之下。吳速玲此次則為大家示範了AGIANI印花長洋裝，以雙色調圖案呈現鮮豔印花設計，背上一件流蘇包款，超有柔美氣息。

更多法式品牌單品推薦

▲▼ SANDRO 、Maje。（圖／品牌提供）

▲▼ SANDRO 、Maje。（圖／品牌提供）

▲▼ SANDRO 、Maje。（圖／品牌提供）

▲Maje 2025春夏系列從周遊列國的巴黎女性尋找靈感。（圖／品牌提供）

▲▼ SANDRO 、Maje。（圖／品牌提供）

▲▼ SANDRO 、Maje。（圖／品牌提供）

▲Maje 花呢針織短洋裝；腰帶西裝外套。（圖／品牌提供）

Maje 2025春夏系列從周遊列國的巴黎女性尋找靈感，造型上結合休閒和經典法式優雅風格，讓大家能夠滿足派對或是日常的多場合穿搭需求，主打款式包括剪裁立體的連身裙，黑色基調融入芭蕾舞風的獨特裙身，搭配上一雙水鑽平底鞋，看起來格外可愛。同時也推薦入手俐落實穿的正裝單品，例如腰帶西裝外套、花呢針織短洋裝、花呢針織夾克等，在細節中有一絲活潑感。標誌性的Miss M手袋也帶來了Y2K基調的多口袋款式、流蘇搭配，洋溢春夏時節的青春活力。

▲▼ SANDRO 、Maje。（圖／品牌提供）

▲▼ SANDRO 、Maje。（圖／品牌提供）

▲▼ SANDRO 、Maje。（圖／品牌提供）

▲SANDRO 2025年春夏女裝系列ESCAPE TO THE SUN以太陽為主題。（圖／品牌提供）

▲▼ SANDRO 、Maje。（圖／品牌提供）

▲米白色牛仔滾邊短版上衣 。（圖／品牌提供）

SANDRO 2025年春夏女裝系列ESCAPE TO THE SUN以太陽為主題，整體色調和簡約風格的對比，訴說一趟引人入勝的旅程，酒紅色、瓶綠色、淺黃色和深藍色令人想起高級俱樂部會員衣著得體的風格。疊搭的Polo裇和襯衫擁有男孩俏皮稚氣，厚縐紗連身裙令人想起潛水服，撞色縫線透現60年代氣息。

關鍵字：

法國, 時尚, 品味, ba&sh, 春夏

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