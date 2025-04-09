這樣記帳是錯的！4個小陷阱要注意　做錯等於沒記

記者李薇／台北報導 圖／pexels

通貨膨脹，萬物齊漲、薪水卻遲遲沒動靜，想要存錢不容易，就算已經知道一些理財方法，操作下來似乎也沒有效果，其實關鍵可能是你沒有掌握到確切精髓，光是記帳這件小事，就有4個小細節應該要注意，沒做對，跟沒記帳無差別，要特別小心。

1.只記錄支出、不記錄收入

記帳這件事情聽起來很簡單，稍微繁瑣，但紀錄開銷誰不會？除了要把每一筆支出都寫下來之外，其實收入也該是要存檔的關鍵，比如：薪水、紅包、兼差收入等等，都應該列入清單裡面，這樣才能夠幫助你了解資金結餘，還有更清晰的財務狀況。

2.設置預算來控制支出

很多人把記帳當作流水帳在做，只負責記，沒有在規劃、審核，這樣是沒有用的，比如可以把每月固定薪資入帳之後，1／3當作日常開銷的預算，再去除以當月日數（30天或31天），這樣可以更明確的了解每天開支應該有多少，才會更清楚的節流。

3.要擁有精確度

記帳的方法很多，可以粗略、也可以精細，但其實要先大約了解自己平時的開銷狀況，將支出分為大項目之後，再進行細分，像是先粗略分為：飲食、交通、住宿、娛樂等，然後像是飲食可以再細分：早餐、中餐、晚餐，娛樂再細分：衣服、首飾、化妝品等等，透過精密的紀錄，才能夠透徹的掌握花費狀況。

4.多帳戶儲蓄

入不敷出、月光族是很多人的日常寫照，上個月卡費帳單、租房、電水費繳一繳，幾乎就所剩無幾，搞得每個月都在透支，惡性循環，建議可以把帳戶強制分為3個：一個日常開銷、一個固定存入、一個應急使用，後兩者幾乎都不應該動用，只能用到第一個帳戶的金額，除了能夠避免超支的狀況，也能強制儲蓄。