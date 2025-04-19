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25歲後開始明顯衰老的10徵兆　80%女性有感尤其毛孔粗大、輪廓線鬆弛

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25歲後開始明顯衰老的10徵兆中了幾個？80%女性有感尤其「毛孔粗大」、「輪廓線鬆弛」

▲（圖／取自my_songjihyo IG）

圖文／CTWANT

皮膚通常從25歲後就會開始明顯衰老，各種問題也逐漸浮現。以下是幾個常見的皮膚衰老初期與進一步的徵兆，所以我們必須搭配保養、飲食、生活習慣來延緩衰老過程，先來看看你中了幾個？

皮膚衰老的特徵：細紋與皺紋

隨著膠原蛋白和彈性纖維的流失，皮膚的彈性降低，細紋和皺紋開始出現，尤其在眼周、嘴角和額頭等部位。

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皮膚衰老的特徵：輪廓線鬆弛

膠原蛋白和彈性蛋白的減少會導致皮膚的結構變弱，從而出現下垂，特別是在臉頰和下巴處。尤其年紀增長後拍照特別有感，兩頰、下巴線條怎麼看都覺得很浮腫，年輕時即使沒運動習慣臉部也很緊實。

皮膚衰老特徵：眼周紋路、暗沉、浮腫

眼周肌膚比臉部其他部位更薄更敏感，導致微受損的累積高強度加速老化，眼皮紋伴隨著肌膚老化，紋路日漸加深；眼角紋更是在每一次大笑、眨眼、甚至是不當卸妝，造成細紋不斷累積，乾燥問題也是眼周肌膚衰老的一大主因，眼下細紋就會因缺水與拉扯逐漸形成。而熬夜、生活壓力加上長時間盯著手機，更讓眼周暗沉的問題惡化。

25歲後開始明顯衰老的10徵兆中了幾個？80%女性有感尤其「毛孔粗大」、「輪廓線鬆弛」

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皮膚衰老的特徵：皮膚變薄

皮膚的厚度隨著年齡的增長逐漸減少，這可能會導致更容易受傷或出現瘀傷。

皮膚衰老的特徵：乾燥與脫皮

隨著皮脂分泌減少，皮膚可能會感到比以往更加乾燥，並出現脫皮或緊繃的感覺。

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皮膚衰老的特徵：毛孔擴大

隨著膠原蛋白流失，皮膚的彈性降低，毛孔可能會變得更加明顯，尤其是在T區（額頭、鼻子、下巴）部位。

皮膚衰老的特徵：膚色不均

隨著年齡增長，皮膚容易出現斑點、色素沉澱或曬斑，皮膚的顏色會變得不均勻，尤其是經歷過陽光曝曬的部位。

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皮膚衰老的特徵：血管可見

皮膚薄弱且缺乏彈性可能會導致小血管在皮膚下更明顯地顯現，特別是在手臂和臉部。

皮膚衰老的特徵：臉部輪廓變化

隨著年齡增長，臉部脂肪分布會改變，可能會出現「法令紋」和「木偶紋」，並且臉部輪廓變得不如年輕時緊緻。

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皮膚衰老的特徵：肌膚的光澤減少

隨著年齡增長，皮膚的水合作用減少（指角質層吸收水分的重要過程），可能會失去原本的自然光澤，看起來較為暗沉。

要減緩皮膚衰老的過程，可以保持良好的護膚習慣，如使用防曬產品、保持皮膚的水分、使用抗老化成分（如維他命C、視黃醇、玻尿酸等）並保持健康的生活方式（充足的睡眠、均衡飲食、戒煙限酒等）。

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