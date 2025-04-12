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Jisoo曬Dior唇膏新色一秒戀愛、Rosé私藏YSL雲朵氣墊　全上美妝控搶收榜

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Jisoo曬迪奧限量唇膏引爆熱搜！VALENTINO夢境粉氣墊、Rosé私藏YSL 雲朵氣墊也全上美妝控搶收榜！

▲近期話題熱度最高的3款美妝。（圖／取自Jisoo IG、吳雅鈴攝、Rosé IG）

圖文／CTWANT

最近只要滑開IG、小紅書，美妝迷的收藏清單上全都被幾款「限量逸品」霸榜洗版！你以為只有精品包值得收藏？現在連氣墊粉餅和唇膏都必須有儀式感。而這一波話題熱度最高的三款，絕對是Dior癮誘唇膏、VALENTINO夢境粉系列，還有YSL的雲朵皮革氣墊，美到不買真的會失眠！

先來說說Jisoo愛到不行的Dior癮誘唇膏，不只唇色讓人一秒戀愛，這次她在IG曬出的幾支唇膏，眼尖粉絲立刻發現是限量包裝版本，三款精品級外殼，包含「粉紅藤格紋」、「桃粉緹花」、「經典緹花」，以粉嫩配色搭配經典銀蓋，整體超有春日戀愛感，根本是唇膏界的「精品情書」！

Jisoo曬迪奧限量唇膏引爆熱搜！VALENTINO夢境粉氣墊、Rosé私藏YSL 雲朵氣墊也全上美妝控搶收榜！

▲Jisoo在IG曬出Dior癮誘唇膏限量外殼。（圖／取自Jisoo IG）

而Jisoo也公開她這次擦的組合色號是今年癮誘唇膏的全新色選#212搭配#380疊擦。#212是一抹宛如初戀般的粉嫩色調，擦在唇上就像是剛睡醒般的自然紅潤；再疊上#380的玫瑰豆沙粉，瞬間讓整體唇色多了層次與深度，柔霧中透出水感，氣質甜感兼具，完全就是Jisoo招牌仙氣唇妝再現。

Jisoo曬迪奧限量唇膏引爆熱搜！VALENTINO夢境粉氣墊、Rosé私藏YSL 雲朵氣墊也全上美妝控搶收榜！

▲Jisoo仙氣唇妝。（圖／取自Jisoo IG、翻攝自小紅書）

而最近討論度飆升的還有來自VALENTINO的高訂光感氣墊粉餅夢境粉限定版，這顆氣墊不只是妝前神器，更是女孩化妝包裡的夢幻收藏！粉紫蜜桃絨布外殼＋V鉚釘LOGO設計，拿在手上完全像精品小包，再加上內在實力超強，頂級銀耳精萃、香檸檬果油、專利原生光感科技，讓肌膚一拍就透亮澎嫩，不用濾鏡也能閃耀仙氣！

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▲VALENTINO BEAUTY高訂光感氣墊粉餅夢境粉限定版／3,100元。（圖／吳雅鈴攝）

加碼同系列的奢光裸管唇膏也同步換上裸粉高訂新裝，#113R摩卡慕斯裸色調、#100R玫瑰煙粉色、#142A紅茶栗棕色，每一支都像夢中情唇一樣燒到不行，是近期討論度爆表的唇彩黑馬。

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▲VALENTINO BEAUTY奢光裸管唇膏／1,600元。（圖／吳雅鈴攝）

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▲#100R曖昧甜粉跟#142A微醺棕紅的本人實擦，也太美了吧。（圖／吳雅鈴攝）

最後壓軸登場的，是這陣子在歐美時尚圈掀起精品氣墊革命的YSL恆久完美霧光氣墊粉餅雲朵皮革版，靈感來自品牌經典Loulou Puffer包款，這顆氣墊從外型就殺很大，酒紅澎澎皮革加上金色YSL Cassandre Logo，一拿出來直接變成街拍主角！

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▲YSL恆久完美霧光氣墊粉餅雲朵皮革版／3,180元。（圖／品牌提供）

就連BLACKPINK Rosé也在IG低調曬出自己補妝用的YSL氣墊，那張時尚氣場爆棚的自拍照一出，立刻引爆全球粉絲熱搜，氣質冷豔、妝感無可挑剔，堪稱最佳代言人。

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▲Rosé在IG曬出補妝用的YSL氣墊。（圖／取自Rosé IG）

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關鍵字：

周刊王, Jisoo, Rosé, 美妝, YSL, Dior, VALENTINO

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