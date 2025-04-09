CASETiFY聯名村上隆超欠買！限量行李箱手刀搶　小狐狸手機掛繩可愛爆擊

▲村上隆 x CASETiFY MR. DOB聯名、Maison Kitsuné小狐狸聯名手機殼。（圖／品牌提供）

圖文／CTWANT

聯名款真的買不完，不只時尚圈、潮牌圈，還有喜歡玩跨界！尤其是爆話題的電子配件品牌CASETiFY，近期的聯名設計實在超欠買，無論是與村上隆推出的MR. DOB聯名系列，還是與Maison Kitsuné小狐狸的經典極簡設計，每一款都好想要阿，也是時尚潮人與科技愛好者不可或缺的選擇。

村上隆 x CASETiFY：MR. DOB聯名系列設計

不只推出手機殼，村上隆 x CASETiFY MR. DOB聯名系列還有眾所期待的行李箱，也即將超限量在台首度開賣！這次的重量級跨界合作將於4月11日正式發售，將透過手機電子配件演繹象徵村上隆「第二自我」的經典角色「MR. DOB」充滿視覺張力的全新設計。

▲村上隆 x CASETiFY MR. DOB聯名系列。（圖／品牌提供）

還將為其首度發售聯名款設計，將潮人必收的限量版「Bounce 行李箱」完美融合村上隆標誌性角色的前衛美學。限量產品除了在官網販售外，更將在「新光三越台北南西店三館門市」全台獨家線下發售，收藏家與藝術愛好者們千萬別錯過！

▲MR. DOB客製化行李箱。（圖／品牌提供）

推薦必搶：MR. DOB客製化行李箱

CASETiFY全新產品「Bounce 行李箱」在去年12月搶先於美國與韓國市場上市，並引發網路討論熱潮。此次更迎來Bounce行李箱的首度聯名合作，村上隆 x CASETiFY MR. DOB聯名系列行李箱共推出三色（鈷藍色、櫻桃紅、霧面黑），並支援客製化設計，即將在韓國、美國、香港、中國、日本和台灣超限量發售。

▲MR. DOB 客製化行李箱／22,800元。（圖／品牌提供）

推薦必搶：MR. DOB 珍藏版耳罩式耳機保護殼

村上隆專為此次跨界合作打造了獨一無二的MR. DOB珍藏版耳罩式耳機保護殼，為潮人帶來限定收藏體驗。融入MR. DOB標誌性大耳朵設計，讓使用者化身潮流角色，耳朵上的文字元素也進一步展現了本系列的潮流態度與前衛設計。

▲MR. DOB 珍藏版耳罩式耳機保護殼／3,550元。（圖／品牌提供）

推薦必搶：MR. DOB 珍藏版耳機保護殼

超吸睛的立體MR. DOB AirPods耳機保護殼，將村上隆的經典角色變身為精緻立體潮玩，重新定義手機配件與潮流玩具的完美融合。

▲MR. DOB 珍藏版耳機保護殼／9,740元。（圖／品牌提供）

推薦必搶：MR. DOB 手機殼造型人偶盲盒

此次的珍藏版聯名產品系列也包括MR. DOB手機殼造型人偶盲盒，延續整個系列的經典配色：藍色、粉色和白色，更首度以盲盒形式限量推出，當然必收。

▲MR. DOB 手機殼造型人偶盲盒／1,600元。（圖／品牌提供）

Maison Kitsuné x CASETiFY 2025春夏聯名系列

跳脫以往的極簡風格，Maison Kitsuné x CASETiFY聯名系列以2025春夏的鮮明印花為亮點，搭配招牌狐狸圖騰，大膽展現繽紛視覺。整體系列圍繞三大主色調，煎茶綠、向日葵黃與紫藤色，以玩味的粉彩色調呈現，貫穿於手機殼及iPad保護套等配件中，並結合極簡單色設計演繹品牌標誌性的狐狸造型。

▲Maison Kitsuné x CASETiFY聯名手機殼。（圖／品牌提供）

推薦必搶：Maison Kitsuné 彩色手機殼＋耳機殼

以立體印刷展現生動狐狸造型，將藝術與功能完美融合。

▲MK x CASETIFY MagSafe 手機殼_彩色／2,900元，AIRPODS PRO1耳機殼_彩色／ 1,800元。（圖／品牌提供）

推薦必搶：Maison Kitsuné iPad 平板殼

以柔和粉彩展現3D狐狸標誌，打造簡約時髦風格。

▲MK X CASETIFY IPAD 平板殼／3,100元。（圖／品牌提供）

推薦必搶：Maison Kitsuné Sprinkles 手機吊飾

以可愛狐狸與珠珠設計吸睛亮相，為手機增添迷人討喜的趣味性。

▲MK x CASETIFY彩色變化狐狸頭手機掛繩／1,920元。（圖／品牌提供）

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