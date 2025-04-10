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健康戀愛擁抱對方！養成高質量情感連結也是滋養自己

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文／萬特特　圖／幸福文化、達志示意圖

不健康的愛會讓人歇斯底里且易碎，而好的愛卻能讓人變得柔和、舒展又充滿能量。

高品質的戀愛，是真的走進彼此內心的戀愛。在這種戀愛關係裡，可以依靠自己，也可以依靠對方，不用咬牙切齒證明什麼，也不用委曲求全迎合什麼。

你有你的世界，他有他的世界，恰好你們的世界發生了一點重合，以此為契機，你們都願意把對方接納進自己的人生裡。你可以很愛很愛他，但也不妨礙你早晨起床之後聽英語、聽新聞，做簡單的早餐，然後再看看手機有沒有他發來的訊息；不妨礙你每天下班後抽時間去健身房流汗，回家後整理房間ㄧ，看看喜歡的文章以及和家人視訊，享受一個人獨處的時光。

▲▼愛,心靈,成長,治癒之書,。（圖／達志示意圖、幸福文化）

對於年輕女孩子來說，戀愛的確是生活很有滋味的一部分，但戀愛追根究柢只是一種感情狀態，不是生活的全部。

到目前我仍然堅信，愛是一件很好很好的事。但生活不只有愛，不要把除自己以外的任何人當成支柱和依靠，要把大部分的精力放在努力提升自己，把該背的英文單字背熟，把手頭的書看完，把迎面而來的工作認真落實。

被愛的時候有能力回應愛，不被愛的時候也有轉身就走的勇氣。人要為愛傾倒，但不是把頭栽在裡面。

這些年我有一個隱秘的感受，就是被好好愛過的女生，是一眼就會被看出來的，她們身上的明亮感是無法隱藏的。

她們知道怎麼跟人建立合適的關係，不會恃寵而驕，不會矯揉造作，不會天方夜譚，能大大方方地進退於人和人之間，理性又得體，柔和又舒服。

這就是我之前在書裡寫過的：「如果一個女孩子自信有趣，那她身後一定有個願意保護她自尊心、給她底氣的人，所以她說話、做事的時候不會畏首畏尾，不會總是懷疑自己不夠好，更不會患得患失。」

被好好愛過的人，她們眼睛裡流淌著像月光一樣的顏色，舉手投足都好像在說：「我就是一個值得被認真對待的人。」

▲▼愛,心靈,成長,治癒之書,。（圖／達志示意圖、幸福文化）

我們時常在步入一段關係前躊躇良久。可戀愛的結局本就難以臆測，重要的是過程—彼此相愛時的快樂點滴，互相補足時的人生進益，都是彌足珍貴的禮物，值得親自去嘗一嘗。

好的戀愛會像生動的課堂一樣，我們會在對方身上學到些什麼，我們會更懂得自己，我們會經歷一些飽滿的情緒轉換並且從中懂得一些餘韻悠長的道理。

很久很久以後，哪怕有一天你不喜歡那個人了，回過頭去看，他還是他，溫柔聰明，幽默正直，堂堂正正，讓人喜愛。那些對方帶給你的好的影響都還在自己身上，那些所有跟他有關的時光，也在閃閃發光。

在大家都很害怕在親密關係裡被欺騙、被放下，更害怕「輸掉」的年代，你仔細想想，愛情不過是我們在彼此的人生中占據了一段時間，有的人陪你走過了15歲到25歲，有的人陪你從25歲到28歲，等你覺得是時候成家了，陪你到80歲的那個人就出現了。

所以，並不是不分手、結了婚才叫戀愛成功，而是恰好在你愛我的時候，我陪你度過了你的一段人生。

有人問我，愛是什麼？

這個問題好難，我想愛是內心不可壓抑的衝動、付出的熱烈，以及那種心動帶來的迴響和共鳴。兩個獨立的人可以擁有更多強烈的、真誠的、純粹的愛，不會為未知戰戰兢兢。

愛會讓人變得更好，我以前一直不知道什麼叫做「更好的人」，以為那是很外在的東西，比如變美、變瘦，或者擁有某種技能和能力，其實不完全是。

愛會讓人有一種從高空墜落時，被雙手接住的踏實感；會讓人每天情緒穩定，變得柔軟、可愛；會改變人的心態和性格，讓人更加積極樂觀、陽光向上；會讓人學會愛人，逐漸溫柔，學會和生命裡重要的關係相處。

愛真好，再也不用單打獨鬥了，難怪大家都說「被愛好似有靠山」。

▲▼愛,心靈,成長,治癒之書,。（圖／達志示意圖、幸福文化）

書名：《治癒之書》

作者：萬特特

出版社：幸福文化

簡介：治癒是在充滿挑戰的生活裡，擁有自我修復的能力，也有不用假裝堅強，把內心脆弱攤開曬曬的勇氣，所有問題都有耐心回應，所有孤獨都被溫柔接住；所有焦慮都被輕輕安撫，所有錯過都能重新再來。

關鍵字：

, 心靈, 成長, 治癒之書

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