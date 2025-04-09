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香港選物店Open Dialogue登陸中山！限量台北Logo T恤、話題聯名搶先看

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記者鮑璿安／台北報導

台灣時尚迷又有更多新選擇！來自香港的時尚選物品牌 Open Dialogue進駐台北誠品生活南西開設快閃店，在人來人往的街頭營造出報刊亭般的時髦場所，而這次特別推出了限量僅 100 件的台北限定款 T-Shirt，以及各種跨界聯名單品，潮人必收！

▲▼ 香港選物店Open Dialogue登陸中山 。（圖／品牌提供）

▲▼ 香港選物店Open Dialogue登陸中山 。（圖／品牌提供）

▲來自香港的時尚選物品牌 Open Dialogue進駐台北誠品生活南西開設快閃店 。（圖／品牌提供）

Open Dialogue是來自香港的新創品牌，為了拉近與台灣粉絲的距離，首次來到中山商圈開設快閃店，店內延續品牌標誌性的極簡美學，融合報刊亭元素與現代設計語感。Open Dialogue不斷打造嶄新聯名，這次也在店內帶來與日本機能品牌Wild Things、香港創作歌手 Tyson Yoshi所創立的個人品牌Triplet、英國經典帽飾品牌 Kangol、街頭品牌 New Era的合作單品，如Clarks Originals x Triplet x Open Dialogue三方聯名，從服飾到配件、鞋履一應俱全。

▲▼ 香港選物店Open Dialogue登陸中山 。（圖／品牌提供）

▲台北限定款 T-Shirt 。（圖／品牌提供）

▲▼ 香港選物店Open Dialogue登陸中山 。（圖／品牌提供）

▲▼ 香港選物店Open Dialogue登陸中山 。（圖／品牌提供）

▲ODE Mainline (加拿大線) 口袋工裝外套 NT$5,480 。（圖／品牌提供）

▲▼ 香港選物店Open Dialogue登陸中山 。（圖／品牌提供）

▲OED X wildthings 聯名拉鍊口袋襯衫NT$4,980 。（圖／品牌提供）

而台北限定款 T-Shirt則是貫穿了品牌條紋葫蘆標誌，書寫Logo以及「taipei limited」字樣，相當具有收藏價值。品牌預告今年年末在台北有正式展店計劃，緊接著在五月，將推出與吳建豪主理品牌XVesSEL 及日本設計師三原康裕攜手打造的重磅聯名鞋款，粉絲們一同期待。

▲▼ NB 。（圖／品牌提供）

▲今年 New Balance於4/8 至 4/21 打造《 NB BOY 夏日樂遊站期間限定快閃店》 。（圖／品牌提供）

▲▼ NB 。（圖／品牌提供）

▲▼ NB 。（圖／品牌提供）

▲亞太地區形象大使 IU 也演繹NB BOY系列。（圖／品牌提供）

同時，今年 New Balance於4/8 至 4/21 在新光三越A11打造《 NB BOY 夏日樂遊站期間限定快閃店》，以繽紛色彩和巨大的滑板裝置呈現愉悅態度，本季 NB BOY 以「CITY BOY」與「SURFING」為主題，亞太地區形象大使 IU 也演繹，此次共推出 18 款上衣致敬美國波士頓，腳踩滑板、衝浪的生動插畫一躍而上，融合都市街頭文化與廣闊海岸線的魅力。同時，也在心中山線形公園同步推出《NB BOY 夏日遊客中心》，打造獨特的夏日探索空間，完成指定任務即可獲得「NB BOY 夏日探索徽章」與「蜷尾家冰淇淋」。

關鍵字：

Open Dialogue, 台北, 限量款, 聯名單品, 快閃店

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