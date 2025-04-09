范冰冰一年敷上百片面膜不心疼　偏黃肌底→冷白皮全靠養出來

▲范冰冰保養心法就是堅持。（圖／翻攝自IG/bingbing_fan，以下同）

記者曾怡嘉／台北報導

大陸女星范冰冰擁有讓人稱羨的好肌膚，她的好狀態正是因為她對護膚多年不變的堅持，她認為護膚是持久戰，即便是工作回家已深夜，還是會堅持保養1小時，網友最想知道關於她的保養Q&A也一次分享給大家。

Q.你自創保養品牌，一年真的會敷到上百片面膜嗎？

A：百片肯定有，像是妝前一定會先敷臉，能讓臉部肌膚水潤，後續的底妝也不會卡粉，下午收工時也會敷臉，敷面膜已成為一種我療癒心情的方式，晚上回到家卸妝之後也會再敷臉，一年敷到上百片面膜是跑不掉的，有人曾經詢問我，敷太多面膜會不會擔心水合作用？我認為是看每個人狀況而定，像我肌膚是大乾皮就沒問題，但若是你是油痘肌或是敏感肌，則需要看膚況來決定，對我來說，敷面膜就是我相當堅持的事情。

Q.如何養出像你一樣的白皙肌膚？

A：坦白說我皮膚和一般人比起真的很白，不過我剛入行的時候也是偏黃底，靠著不斷的護膚養到現在的膚色，像是拍戲等待的時候，我的傘絕對不離手，口罩、帽子都會戴好戴滿，臉部的防曬霜更是不可少。如果沒有工作的時候，我大概都是在太陽下山後的下午3-4點後才會出門，當然曬後的護理也要做好，定期雷射，回家我會使用精華搭配敷面膜都是我的例行公事。

Q.每天護膚保養花多久時間？

A:我認為護膚是持久戰，無論工作到多晚回家，該做的卸妝、清潔也一定要做好，那怕會花一小時，我寧可少睡一點，也一定要把保養做足，平時不工作也不拍視頻的時候，我幾乎不會化妝，只要塗個口紅就能出門，這也是因為我數十年來的堅持才維持目前這樣的狀態。

