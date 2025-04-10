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Lisa新造型「透視漁網裝」根本性感天花板！長腿逆天線條全露

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記者鮑璿安／綜合報導

韓女團BLACKPINK 成員Lisa加入《白蓮花大飯店》第三季後引發話題，除了外界期待她的演技之外，這次她現身戲劇的大結局派對活動，換上全新造型亮相，一身透視的網狀禮服露出火辣曲線，簡直是性感天花板。

Lisa在《白蓮花大飯店》第三季中飾演飯店員工以及舞姬，讓粉絲們看到她與眾不同的一面，Lisa除了在個人IG上放送幕後花絮照與大家互動，也不斷宣傳新劇加持出超高熱度。這次最新造型同樣是獻給《白蓮花大飯店》，在派對上Lisa穿著義大利傳奇設計師Roberto Cavalli同名品牌2025早春系列禮服，以編織元素打造出非常貼合身材曲線的網狀裙裝，層層堆疊的線條感和透視效果襯托Lisa的性感身材，搭配薄紗覆蓋，從頭到腳幾乎是一覽無遺，長腿比例顯得十分亮眼。

Lisa這次也換上了大家所熟悉的金髮齊瀏海造型，捲髮讓她整個人看起來更像是「人間芭比」，不僅夢幻又具有性感的態度，讓人視線難以抽離，她腳踩尖頭高跟鞋現身，一舉一動都是矚目焦點。

《白蓮花大飯店》第三季首映會時，Lisa則是捨棄了一線精品，身穿品牌Miss Sohee高訂禮服，採用細膩的珠飾與薄紗元素，打造出如花瓣盛開的自然廓形，而漸層色調與唯美的裙襬合而為一，在Lisa詮釋之下盡顯浪漫氣息，她手中拿著一朵白蓮花，成為最完美的呼應。品牌Miss Sohee幕後推手Sohee Park與BLACKPINK的淵源也很深，過去為BLACKPINK設計專屬的演唱會造型，呈現半高訂韓服元素，自然而然也陪伴Lisa征戰許多國際舞台。

在首映會後的晚會場合中，Lisa換上第二套禮服展現截然不同的美感，來自義大利高訂品牌Schiaparelli的拼接禮服，融入裸色錯視手法，以黑色布料蔓延在前方巧妙遮蓋，搭配褶皺感的裙紗形成對比，讓Lisa的窈窕體態一覽無遺更顯迷人魅力。

關鍵字：

Lisa, BLACKPINK, 造型, 派對, 網狀禮服

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