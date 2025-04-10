LinLi Boutique2025夢幻禮服一次看！蕾絲浪花、短款可拆卸新趨勢

記者鮑璿安／綜合報導

LinLi Boutique近日發表2025新款禮服，以「海底花園／Aqua Wonderland」為主題，推出白紗與晚禮服共計17套，加上15款設計頭紗和披肩配件，多物種的圖案、穿透的視覺效果打造絢爛奪目的作品，清新浪漫的氛圍令人耳目一新。

▲LinLi Boutique 公主澎裙型的「浪花的低語／Wisper of Waves」為本季最耗時耗工的款式。（圖／品牌提供）





▲短款禮服增添靈動性。（圖／品牌提供）

LinLi Boutique去年為蕭敬騰妻子Summer打造夢幻婚紗引發話題，此次公開今年的婚紗趨勢，充分體現品牌奢華做工，本次9款白紗中，公主澎裙型的「浪花的低語／Wisper of Waves」為本季最耗時耗工的款式，由20多人、歷時3個多月才完成。整體細節以3種不同手法設計的手工花拼湊而成，第1種運用亮片布料及烏干紗燒花花瓣，拼湊成立體手工花、第2種用珠鑽手工縫製而成的珠片花、第3種是機繡亮片蕾絲花，並結合放射線手縫珠條做延伸，加上可拆式立體花瓣卡肩袖像浪花溫柔包覆新娘，立體多層次的設計細節，搭配同款設計的9尺長頭紗，走動時擺猶如海浪拍打，浪漫又詩意。

針對不同風格新人進行發想，一改婚紗必須要長款的印象，這次打造出俐落靈活的短款，採用緞布刻貼蕾絲細節和網紗製成短款馬甲式白紗，甚至也有可拆式立體手工花，豐富婚紗的變化性。偏好絢爛彩色的新人，則可以選擇A字裙型的「紫境花園／ Garden of Amethyst」，總共運用了5、6百朵的立體手工花縫製，將漸層紫詮釋出紫水晶般的奪目效果。





▲（依序）林熙蕾、歐陽娣娣現身夏姿大秀 。（圖／品牌提供）





▲本季汲取中國貴州「十種苗繡」為靈感核心，除了展現品牌引以為傲的精湛刺繡工藝之外，也持續探討文化流動與身份重構所交織之美 。（圖／品牌提供）

來自台灣的設計師品牌SHIATZY CHEN 夏姿・陳日前盛大發表新季，2025秋冬系列汲取中國貴州「十種苗繡」為靈感核心，除了展現品牌引以為傲的精湛刺繡工藝之外，也持續探討文化流動與身份重構所交織之美。品牌也邀請藝人《繁花》演員林熙蕾、女星歐陽娣娣現身看秀。林熙蕾身著2025早春系列蝴蝶結簍空連身褲現身，完美逆齡狀態相當迷人。目光聚焦在秀場，數面巨型開版圖騰環繞下，每一幅皆在講述著苗族不同神話故事，而十種苗族刺繡技法、十種苗繡包款，成為大秀線索貫穿全程。關鍵造型中，風格從古典優雅變化至率性迷人，皮百褶、澎百褶、長短摺、男裝褲腳百褶交替運用，重新詮釋苗族傳統服飾中的百褶花裙；加長的大衣、斗篷、披掛件延伸輪廓重塑日常造型。