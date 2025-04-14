春季皮衣穿搭！Jisoo完美混搭透膚裙　Hailey Bieber營造下身失蹤最性感

▲春季皮衣穿搭。（圖／hoskelsa IG、Jisoo IG、haileybieber IG）

圖文／CTWANT

非常百搭的皮衣，連Jisoo、Hailey Bieber都愛穿，風格也非常多變，搭配褲裝裙裝都很適合，還有哪些皮衣穿搭技巧必學？一次整理！

天氣多變的春天，最適合的時尚單品之一莫過於「皮衣」了！皮衣不僅能營造帥氣俐落的形象，也非常百搭，無論是搭配褲裝裙裝，或是單品，就能展現出獨特的個人風格，這樣就來分享皮衣怎麼穿才時髦的搭配祕訣。

春季皮衣穿搭：皮衣＋牛仔褲，自在休閒氛圍

對於追求休閒隨性的人來說，選擇皮衣搭配牛仔褲是正解，最能夠展現出輕鬆自在的氣息，無論是黑色短版皮衣搭配繭型褲，寬鬆舒適的版型，加上皮衣的帥氣感，套上就好有個性態度。

▲皮衣搭配牛仔褲是正解。（圖／hoskelsa IG）

▲（圖／imjennim IG）

春季皮衣穿搭：皮衣＋西裝褲，俐落又幹練

但是如果覺得這樣的組合太無趣，不妨試試搭配西裝褲吧！選擇寬鬆剪裁或是直筒版型，可以完美修飾下半身不完美的曲線，挑選西裝式設計的皮衣，不僅更百搭實穿，能呈現出俐落又幹練的視覺形象，就算是上班族也能完美駕馭！

▲西裝式設計的皮衣更百搭實穿。（圖／hoskelsa IG）

春季皮衣穿搭：皮衣＋短褲／短裙，性感若隱若現

皮衣和半身裙組合很常見，不過搭配短褲和短裙，營造下身失蹤的視覺效果，反而可以碰撞出新火花！Hailey Bieber最擅長的性感皮衣穿搭，挑選剛好可以遮住屁股的寬版皮衣，讓內搭的短褲或短裙在走動之間若隱若現，不僅給人一種神秘的性感氛圍，這樣的搭配也適合各種場合，無論是穿上平底鞋、高跟鞋、絲襪，都能展現獨特魅力。

▲Hailey Bieber。（圖／haileybieber IG）

▲寬版皮衣可以營造下身失蹤的視覺效果。（圖／haileybieber IG）



春季皮衣穿搭：皮衣＋紗裙，浪漫帥氣完美混搭

帥氣的皮衣搭配上浪漫的紗裙，絕對是必學的迷人混搭風格！像Jisoo一樣穿上超短皮衣搭配黑色透膚紗裙洋裝，不只比例超修長、透視感更展現誘人的性感。

▲Jisoo。（圖／Jisoo IG）

或是以黑短版皮衣加上白色紗裙，再內搭一件牛仔褲，透過色系對比更吸睛，層次感也很豐富，營造出可塩可甜的風格。

▲營造層次感也很吸睛。（圖／allsaints IG）



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