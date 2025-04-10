狂擦美白、補防曬還白不了？關鍵在於「黑」的原因搞錯

記者李薇／台北報導 圖／Pixabay

台灣女生通常都追求白皙的膚色，擦美白保養品、防曬或是搭配美白保健品，但卻有很多人都覺得一點效果都沒有，皮膚科醫師廖苑利就指出，這是因為不夠了解自己的狀況，沒有對症下藥才會導致這樣的結果。

根據皮膚暗沉無光的原因，廖苑利依據門診經驗，分為4種類型：陽光日曬、角質堆積、身體缺氧、作息不正常，不同的原因都要用不同的方式去改善，才有可能真正白起來。





1.陽光日曬型



臉比手臂、小腿的膚色還要深，平時的防曬工保養又三天打魚兩天曬網，此類是屬於陽光日曬型的暗沉。這類型的人要加強防曬的工作，至少「每天」都要擦SPF15、PA++以上的防曬產品，若是需要長時間曝曬陽光，防曬係數要提高至SPF30、PA+++以上，每1-2小時補擦一次，才能改善。

2.角質堆積型



皮膚表皮上老廢角質的堆積，不但造成皮膚觸感粗糙，連擦美白保養品的效果都有限，無法吸收，皮下的黑色素代謝不出來，伴隨著毛孔粗大、油脂分泌頻繁的問題。因此可以使用去角質產品，或是果酸、杏仁酸煥膚保養品，幫助角質更新。

3.身體缺氧型

有些人膚色暗沉，並不是黑色素惹的禍，是微血管中的血紅素含氧量不足，建議可以多做讓人流汗、心跳加快的有氧運動，增進血紅素的含氧量，飲食中也要多補充鐵質、維生素B群，增加身體的造血能力，才能讓膚色明亮、氣色好。

4.作息不正常型



舉凡營養不良、緊張、壓力、睡眠不足、煙酒等等，都會影響皮膚黑色素的產生以及表皮層的代謝能力，也會造成壓力性的荷爾蒙分泌不正常，影響膚質狀況。當然最好的狀況就是回歸正常的生活作息，充足睡眠，才能擁有亮麗膚質。

