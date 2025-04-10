「自由不是隨心所欲，而是自我主宰」輕盈人生必學的正念心態

文／萬特特 圖／幸福文化、達志示意圖

人生呀，總是先苦後甜的

自律並不是什麼新鮮詞，說白了就是能夠自覺控制自己的行為和情緒，集中注意力去達成自己原本的目標，而不受其他事情的干擾。

對於大多數人而言，說起來容易，做起來真是太難了。論文通常都是在截止日來臨時，才匆匆忙忙熬幾個晚上拼湊完成。在這之前，是逍遙地看劇打遊戲、約會逛街。

社群上有段很紅的話：「你可以追劇追一晚，只要你可以按時交上論文；你可以有豐富的夜生活，只要第二天你還能精神飽滿地做好本職工作。放縱究竟是不是錯，取決於你能不能為你的放縱負責。還是那句話，沒有自制力的人不足以談人生。」

貼文底下留言的人，無一不在哀號：「膝蓋中箭。」

沒有自制力的人，總是覺得還有時間，偶爾做點別的小事並不影響大局，直到期限逼近時才亂了陣腳，才意識到自己高估了自己掌控大局的能力。

你看，若是在該出力的環節，你攜帶著懶惰落荒而逃，日後一定有加倍的苦頭讓你補上。

當你沒有把時間利用好，時間便會懲罰你。當你提前透支了過多的安逸與享樂，最後追逐而來的加量的焦慮與崩潰，便是你應得的報應了。

為減肥下載的運動App，你從來沒有打開過。為英語考試買的參考書，翻了幾頁後便被你閒置。你提款卡上的餘額已經寒酸得可憐，你卻用大把的時間追劇。你也想健身、閱讀，做個靈魂有香氣的人，偏偏窩在沙發上刷社群聊八卦。

是啊，年輕的時候，我們捨不得讓自己受苦，總以為來日方長，現在偷個懶也沒什麼。慢慢地，你覺得每個人都比你幸運，只有自己最倒楣，你發現混沌和頹喪成了自己生活的常態，始終不見好轉，你對命運充滿怨懟，嚷嚷著它欺負了你，把溫柔相待都給了別人。

在你的工作量一拖再拖，心裡還安慰自己「反正工作永遠也做不完，明天再說囉」的時候，有人在積極尋找創意靈感；在你聊天、八卦、購物的時候，有人在為明天的會議認真準備著PPT；在你下班後無用的聚餐場場必須參與的時候，有人一邊健身一邊思考銷售群體的需求⋯⋯

我們從前說，當學生真好，有人催促著你快點往前走，一個階段過去，下個階段就銜接上來，像沿著鐵路走，不怕迷路，還有準確的列車時間表。

成年之後，才明白一切真的靠自覺。要不斷給自己定下目標，不能太低，否則無聊，不能太高，不然活得會很「喪氣」。在躊躇滿志和自我否定中間搖搖擺擺，到處都是懸崖，稍不注意就會掉下去。動不動就感嘆時間太快，機遇的車四處亂開，搞不好就一輛都沒趕上。

日本時裝設計師山本耀司說過這樣一段話：「我從來不相信什麼懶洋洋的自由，我嚮往的自由是透過勤奮和努力實現的更廣闊的人生，那樣的自由才是珍貴的、有價值的；我相信一萬小時定律，我從來不相信天上掉餡餅的靈感和坐等的成就。做一個自由又自律的人，靠勢必實現的決心認真地活著。」

所謂自由，不是隨心所欲，而是自我主宰。

在紛擾的世間，我們會面臨很多誘惑，生活中也有很多事情要處理。如果缺乏定力和遠見，不懂得約束自己，生活的方向就很容易失控，以致隨波逐流，迷失自己，成為受外在牽制的奴隸。

我知道，這一路你總要面對迷茫和頹喪、誘惑和牢籠、荊棘和野獸。但我希望你能記得，自律是你最好的武器，殺妖斬魔，開山闢路。

你只管好好管理自己，剩下的交給時間。它會淘汰那些對自己無限制寬容的人，這是最公平的。總有一天，你日積月累的力量，會帶給你他人望塵莫及的光環。

人生呀！總該是先苦後甘的。

倘若一下子把生活的蜜罐打翻，傾倒在黏膩的甜蜜裡，那等待我們的，必定是甜味盡散後，難以承受的酸澀苦楚。

唯有自律的人，才能釐清生活中的枝微末節，讓其各安其位，穩當妥帖，串聯起井然有序又自在輕盈的人生。