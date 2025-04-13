女星同款唇色推薦！謝盈萱、舒淇絕美色號全神出　宋慧喬這支必收

文／美人圈

女星同款唇色推薦來了！從《難哄》章若楠，到近期參加時裝周的舒淇、謝盈萱，再到推出新專輯的Jisoo、Rosé，以及釋出全新形象照的宋慧喬與太妍，通通美到讓人移不開目光，尤其「同款唇色」更被網友瘋狂敲碗，跪求化妝師公開完整色號，BEAUTY編整理出以上女星近期的話題唇色，想與女神同款，必須照這篇全收！

女星同款唇色推薦

謝盈萱同款唇色：CHANEL香奈兒 COCO持色潤唇膏 #916西柚、康朋街31號唇膏 #14親密

謝盈萱近日出席香奈兒2025/26秋冬高級時裝系列大秀，優雅知性又帶有女性堅韌氣質的她，被網友大讚超適合香奈兒！乾淨俐落中又帶有柔和的妝容，唇色使用香奈兒兩款唇膏疊加，先以具柔霧效果的康朋街唇膏#14打底、再疊加帶有保濕感的潤唇膏#916，提亮整個唇瓣。

▲（左）香奈兒康朋街31號唇膏，NT$5,550、（右）香奈兒COCO持色潤唇膏，NT$1,550。（圖／香奈兒提供）

章若楠同款唇色：CHANEL香奈兒 COCO持色潤唇膏 #914焦糖

近期討論度高的唇色當然還有《難哄》章若楠！經過眾多網友的敲碗詢問，劇組彩妝師公開「溫以凡御用口紅」是香奈兒潤唇膏#914，章若楠在劇中飾演記者一職，以淡雅的上班族裸妝為主，透過搭配有光澤感的低飽和杏仁奶茶色唇彩，氣色與好感度立刻狂飆！

▲香奈兒COCO持色潤唇膏 ，NT$1,550。（圖／微博@影視劇難哄、CHANEL）

舒淇同款唇色：雅詩蘭黛 白金級鑽光工藝精萃唇膏 #378裸琥珀

舒淇成為雅詩蘭黛全球護膚代言人！代言海報一出，不僅讓人驚豔舒淇的絕佳狀態，更讓品牌收到大量私訊狂問：「舒淇海報上的唇色是哪支！」這款#舒淇色，正是雅詩蘭黛全新頂級唇膏，外殼是精雕頂級水晶玻璃，演繹高訂珠寶4C工藝，更添加專利「長壽肌因逆齡科技」啟動膠原蛋白作用力，養膚級唇膏讓人越塗越美！舒淇色為#378裸琥珀，融合柔霧裸粉與灰調水晶光感，演繹清冷與溫柔並存的魅力，是最適合東方女性膚色的裸色之選，低調卻不失氣場，一笑傾城、溫潤動人。

▲雅詩蘭黛白金級鑽光工藝精萃唇膏，NT$3,300。（圖／雅詩蘭黛）

舒淇同款唇色：TOM FORD 設計師唇膏#100、超模黑跟緞光唇膏#152、裸慾玫瑰限定版唇露

舒淇色再加一！舒淇近日受邀前往巴黎參加TOM FORD2025/26秋冬高級時裝系列大秀，社群貼文一出，再度讓人讚嘆舒淇從容大方又極具女人味的迷人狀態，當然其美唇再度成為焦點，事實上，舒淇此次活動唇上由三款TOM FORD熱賣唇彩疊加，先是為亞洲肌膚打造的黑管唇膏#100木玫瑰色打底，再疊加細管唇膏#152珊瑚玫瑰色，最後抹上一層限定版玫瑰唇露，細閃與低調的粉色，讓唇瓣變得更加優雅飽滿。

▲（左）設計師唇膏，NT$2,150、（中）超模黑跟緞光唇膏，NT$1,600、（右）裸慾玫瑰限定版唇露，NT$2,250。（圖／IG@sqwhat）

Jisoo同款唇色：DIOR迪奧 藍星柔紗唇膏 #626奶茶甜杏

終於等到金智秀Jisoo推出全新迷你專輯！為了新專輯，Jisoo陸續曝光多款造型，第一款就是帶有春日甜美感的小公主風格，這款溫柔與活力兼具的時髦造型，唇色搭配DIOR藍星柔紗唇膏於3月上市的全新色號#626，柔和裸色中透出淡淡粉色，甜而不膩，整體顏色偏暖，綻放雙唇自然好氣色，極度不挑人！

▲DIOR迪奧藍星柔紗唇膏，NT$1,600。（圖／DIOR）

Jisoo同款唇色：DIOR迪奧 癮誘唇膏 #558粉棕玫瑰

Jisoo第二套造型則是龐克風格，妝容上以裸色調結合深邃眼妝，呈現帥氣酷感，同時又能很好展現出Jisoo天生的乾淨甜美氣質，唇色使用癮誘唇膏#558粉棕玫瑰，在柔和裸色中透出淡淡粉色，展現低調而不失個性的唇色，完美呼應整體帥氣風格。

▲DIOR迪奧癮誘唇膏，NT$1,550。（圖／DIOR）

Jisoo同款唇色：DIOR迪奧 癮誘唇膏 #373星辰玫瑰

Jisoo最後一款造型則結合性感與甜美的元素，整體妝容以粉色調點綴，唇色則選用癮誘唇膏#373星辰玫瑰，以淡粉色創造甜美迷人的唇妝，與整體造型相得益彰。

▲DIOR迪奧癮誘唇膏，NT$1,550。（圖／DIOR）

宋慧喬同款唇色：嬌蘭 KISSKISS法式之吻 波光蜜糖護唇膏 #358PEARLY ROSE、 波光蜜漾護唇油 #258ROSE GLOW

宋慧喬美出新高度！成為嬌蘭亞太區品牌大使的宋慧喬陸續釋出形象照，妝容淡雅、氣色極佳，讓人忍不住發自內心：「太美了～」，形象照中疊加嬌蘭全新護唇膏#358草莓煉乳與波光蜜漾護唇油#258，為雙唇注入蜂蜜和其他來自蜂巢的珍貴成分，同時細緻的粉紅色，具有淡淡光澤，適合搭配所有膚色和風格，輕鬆堆疊出優雅的水光感嘟嘟唇。

▲（上）嬌蘭 KISSKISS法式之吻波光蜜糖護唇膏，NT$1,450、（下）嬌蘭 KISSKISS法式之吻波光蜜漾護唇油，NT$1,450。（圖／嬌蘭）

宋慧喬同款唇色：嬌蘭 KISSKISS法式之吻 波光蜜漾護唇油 #775POPPY GLOW

喜歡更有血色的唇色？那宋慧喬這個同款必收！在全新形象照使用波光蜜漾護唇油，滋潤不黏膩的唇油質地，有感潤澤唇瓣、減少唇紋，使雙唇有自然柔嫩的水潤光感，#775是誘人的罌粟紅，一抹賦予雙唇飽滿血色，一抹增添性感魅力，宛如多汁的果實般嬌豔欲滴。

▲嬌蘭KISSKISS法式之吻波光蜜漾護唇油，NT$1,450。（圖／嬌蘭）

Rosé同款唇色：YSL 情挑誘光潤唇膏 #7B裸調冰茶

Rosé唇色太欠親！此為YSL 2025情人節的限量系列，包裝以每天日出日落色彩變化為靈感，將限量彩妝與明星禮盒妝點上夢幻漸層的幻藍與渲粉，而Rosé的誘人唇色就是有「最美精品潤唇膏」暱稱的情挑誘光潤唇膏 #7B裸調冰茶，是低調慵懶的奶咖色調，不挑膚色的顯嫩色號，一抹綻放自帶慵懶高級氛圍。

▲YSL限量情挑誘光潤唇膏，NT$1,580。（圖／YSL）

太妍同款唇色：benefit 一濺鍾情唇彩露 #7水果百匯

最後是日前在台北大巨蛋舉行solo 10周年出道演唱會的太妍！身為多年benefit韓國代言人的她，每每推出全新畫報都讓人讚嘆：「精靈顏值當之無愧！」在此次演唱會舞台造型，太妍也特別選用benefit多款經典彩妝單品，包含唇色是一濺鍾情唇彩露#7水果百匯，水感輕盈的質地，有著令人滿意的顯色效果，輕輕一抹即可擁有水潤飽滿的玻璃光澤感，為整體造型增添仙氣氛圍。

▲benefit一濺鍾情唇彩露，NT$960。（圖／IG@benefitcosmeticskorea、IG@taeyeon_ss）

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