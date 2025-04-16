換季好難穿？朴寶劍私服5款必備單品　打造春日男友風

文／美人圈

Netflix韓劇《苦盡柑來遇見你》熱播，朴寶劍暖男形象深植人心。劇中朴寶劍飾演的梁寬植雖然造型樸實，但戲外的他可是穿搭高手！本文解析朴寶劍的「男友風穿搭」，精選5大必備單品，教你如何輕鬆駕馭春日時尚，提升好感度！

▲IU、朴寶劍《苦盡柑來遇見你》熱播中。（圖／IG@netflixkr）

從《苦盡柑來遇見你》到日常穿搭：朴寶劍的時尚魅力

Netflix《苦盡柑來遇見你》中，朴寶劍飾演的梁寬植以純情形象擄獲眾多粉絲。雖然劇中造型較為樸素，但現實生活中的朴寶劍，卻是位不折不扣的時尚icon！他擅長運用基本單品，穿出清爽乾淨的「男友風」，成為許多人心中的理想型。尤其在乍暖還寒的春季，掌握朴寶劍的穿搭技巧，就能輕鬆應對多變的天氣，同時展現迷人魅力。

▲朴寶劍的男友風穿搭。（圖／IG@bogummy，下同）

春日穿搭靈感：解鎖朴寶劍的5大心動單品

以下精選朴寶劍穿搭中常見的5樣單品，並提供穿搭建議，讓你輕鬆複製他的時尚風格：

1. 棒球外套：減齡必備，打造美式街頭風

「棒球外套」絕對是男士們增添少年感的搭配利器，不僅視覺上身很減齡，其材質既有大衣的保暖度，更有比羽絨外套更時髦的寬鬆廓形！面對近期換季期，可以學朴寶劍簡單在內裡配上薄款長袖或是素T就乾淨利落，輕鬆營造出美式街頭感。

額外技巧：選擇合身版型，避免過於寬鬆，才能穿出俐落感。

2. 牛仔襯衫：經典百搭，展現親和力

丹寧材質的單品一定是經典百搭的選擇，除了牛仔褲外，朴寶劍私服出鏡率最高的單品少不了「牛仔襯衫」！牛仔襯衫本身水洗藍色給人好親近的感覺，也很襯各種膚色，無論是單穿、或是內搭一件白T恤都很俐落有型。男生可以學朴寶劍搭配學院風領帶，瞬間有鄰家大男孩的心動感！

額外技巧：可選擇不同水洗程度的牛仔襯衫，創造不同的風格。

3. 格紋襯衫：復古實穿度高，玩轉多層次穿搭

朴寶劍可謂是名符其實的「格紋襯衫」大戶！這種帶有復古格紋圖騰的襯衫不僅經典不過時，不用擔心有季節性的問題，且一件就能玩出多種風格穿搭，性價比極高。朴寶劍很喜歡把格紋襯衫做層次疊加，如此更能增添造型豐富度，渾身上下都散發斯文魅力，女生肯定招架不了。

額外技巧：稍微捲起幾摺袖子，整個人立刻自帶一股不經意的隨性感。

4. 西裝外套：打造多變風格，從日常到正式場合都適用

韓國不論男生還女生，幾乎衣櫃都會有一件「西裝外套」，朴寶劍也不例外！西裝外套依照不同剪裁、花色可以作為各種場合的加分神器，日常約會可以學朴寶劍挑選復古小格紋西裝外套配上Logo T和棒球帽，就會有韓系靦腆Boy的感覺。至於出席重要晚宴或是婚禮，就可以挑選剪裁比較硬挺、合身的西裝外套，內搭襯衫便立刻化身暖男紳士，日夜切換不一樣的氛圍，女生也會很有驚喜感！

額外技巧：注意肩線和版型，選擇適合自己身形的西裝外套。

5. 經典襯衫：簡約俐落，打造清爽印象

不難發現朴寶劍光是襯衫類型就百百種，而基礎款的素色襯衫也是男士們一定要收的單品！至於如何擺脫襯衫過於拘謹的印象？不妨筆記朴寶劍的穿搭方式，像是內裡搭配休閒感的白T去營造出反差感，或是扣子刻意不要全扣露出脖子線條，都是很好的妙招。

額外技巧：想要視覺增高，穿襯衫時學朴寶劍用上下同色系去製造延伸感，比例會瞬間變得很修長。

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