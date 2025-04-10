老化症狀中幾樣？40歲後「肌肉量決定健康」　教你吃對延緩衰老

▲補充足夠蛋白質是抗老第一要務。（圖／Pexels，以下同）

記者曾怡嘉／台北報導

現代人常嚷嚷著初老，到底什麼是初老？隨著年齡增長，感覺體力也慢慢下滑，尤其是邁入40歲門檻，老化其實更有感，營養師高敏敏分享，人體老化的同時，也會造成肌肉流失，換句話說留住肌肉很重要，建議從運動和飲食下手就沒錯！





▲（圖／翻攝自FB/高敏敏營養師）

若你自測有以上症狀，建議從運動開始，運動是保持肌肉量、提升體力、促進新陳代謝的重要關鍵。建議運動同時也補足營養素，延緩老化，其實有可能。

#優質蛋白質→雞肉、魚肉、蛋、豆類

攝取優質蛋白質，幫助維持肌肉量，也能防止肌少症，同時促進細胞修復力，每天吃夠的蛋白質，能維持飽足感，避免暴飲暴食壞習慣。

#鉀→酪梨、百香果、菠菜

從食物中攝取足夠的鉀，幫助維持心血管健康、血壓穩定，進一步維持骨骼與牙齒健康，也能避免焦躁不安。

#鈣質 →牛奶、小魚乾、黑芝麻、綠葉蔬菜

足夠的鈣質能預防骨折、骨質疏鬆與牙齒健康，同時也能避免腿部抽筋。

#維生素D→陽光、香菇、蛋黃、木耳

維生素D能夠促進鈣質吸收，幫助增強免疫力，也能穩定情緒和預防憂鬱與疲勞。

#維生素B6→香蕉、堅果類、雞肉、糙米

充足的維生素B6能夠改善睡眠品質，同時增強記憶力與專注力，幫助減緩壓力情緒。

#色胺酸→肉類、乳製品、香蕉、大豆製品

色胺酸有助於穩定情緒、減少焦慮、預防記憶力衰退，改善睡眠品質。

除了以上營養素，營養師高敏敏分享，男女需要加強補充的也大不同：

#男性族群

進入中年後攝護腺健康是主要關注點，可以補充牡蠣、蛤蜊、肉類，多多攝取礦物質鋅。

#女性族群

進入更年期後，體內荷爾蒙變化可能導致熱潮紅、骨質流失與情緒波動，可以多吃豆類、豆製品、味噌，增加大豆異黃酮的攝取。