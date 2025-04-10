林予晞愛STELLA McCARTNEY全素馬鞍包　自招跟「娛樂記者」都是西裝控

記者鮑璿安 ／台北報導

STELLA McCARTNEY新店進駐SOGO台北復興館，今10日邀請女星林予晞搶先演繹2025夏季新品，她以一身休閒輕鬆的背心、皮革褲裝帥氣現身，林予晞在戲劇《死了一個娛樂女記者之後》裡飾演記者劉知君，演技深受大眾喜愛，她則說自己私下和「劉知君」一樣都喜歡穿西裝外套，「我是西裝控，衣櫥裡面真的很多都是西裝！」

▲林予晞身穿白色「Mother Fucker」背心搭配黑色低腰直筒廓形褲 。（圖／品牌提供）

林予晞身穿白色「Mother Fucker」背心搭配黑色低腰直筒廓形褲，品牌一貫以全素皮革製造貫徹永續理念，這一觀念也深受林予晞喜愛，大讚：「其實頂級精品要堅持全素皮革是非常不容易的事情，有時候心中有原則，但也可能跟別的價值觀衝突。」所以這身穿搭被她直言穿起來很有「底氣」，而平常要如何搭配西裝？她則說夏天像是今天身上的背心內搭，把外套披著營造多層次穿搭就很好看了。

林予晞手拿紅色Stella Ryder肩背包，她透露逛店時一眼就看到了包包單品，品牌不僅以迷你馬元素進行設計，要打造出新款馬鞍包，靈感源自流線型馬背曲線，對她來說日常又經典，非常值得入手。

▲Stella McCartney Falabella、 Stella Ryder肩背包 。（圖／品牌提供）



STELLA McCARTNEY全新推出2025夏季形象廣告，由Myha’la、Alex Consani、Eva Mendes和RAYE 擔綱演繹，並以AI創造的鴿子與奇幻鳥群共舞，啟發觀者從不同角度觀看世界，如同「鳥瞰視角」換位思考。本系列採用96% 永續材質打造，以真菌菌絲製成的替代材料 Hydefy 純素皮手袋、由 PEEKABOO 再生尼龍紗線紡製的雲朵針織衫，以及首次在奢侈品領域商業應用的 Kelsun™️ 海藻基面料，成就品牌迄今最高度永續之作。台北復興SOGO全新專門店同樣採用可持續材料打造，帶來最新一季服飾、配件以及鞋履包款新品。

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▲法國時裝品牌ba&sh 2025春夏系列以旅行、大自然為設計靈感 。（圖／品牌提供）

ba&sh幕後推手是兩位女性創辦人Barbara Boccara和Sharon Krief，品牌於2003年創立，帶給人優雅活力形象，也是法國女性衣櫥中的常見品牌。這一季分為三大面向，首先從印度70年代為出發點，一系列民族風格的洋裝絕對是必收單品之一，使用IKAT編織為靈感的博物館印花MINTHE洋裝，煥發新生，並以藏紅花、赤陶色與榛果色交織出沉穩卻充滿活力的色彩美學，展現ba&sh一貫重視傳統文化的理念。