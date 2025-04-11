Prada以450億震撼收購Versace！「6年後再次易主」導火線曝光

記者鮑璿安／外電報導

在全球關稅戰之下，Prada 昨10日確定以12.5億歐元（約新台幣454億元）收購范思哲 (Versace)，自今年初Prada收購Versace的傳聞甚囂塵上，如今終於落錘成交， Prada尋求擴張以應對奢侈品需求放緩的局面，未來是否成為一場強強聯手的局面，大家都拭目以待。





▲Prada 昨10日確定以12.5億歐元（約新台幣454億元）收購范思哲 (Versace) 。（圖／翻攝自IG）

Versace 2018年被Capri Holdings以18.3億歐元收購，而後進入奢侈品寒冬，6年後再次易主，導火線為何？外界更將矛頭指向Capri Holdings去年與Coach母公司Tapestry的85億美元併購案，遭美國聯邦貿易委員會否決後，正積極調整旗下品牌，包括Michael Kors和Jimmy Choo的策略，同時Versace在過去幾個季度一直處於虧損狀態，成為易主的原因之一。

外媒也指出，此次合併增強了義大利在由法國企業集團主導的奢侈品行業的影響力，外界認為Prada能夠在自有的強烈風格下，激發 Versace的品牌潛力，挖掘Versace巴洛克印花極繁美學，兩大品牌有截然不同的路線因此不會受到局限，藉此與LVMH及Kering（開雲集團）進行競爭。

在今年3月Donatella Versace震撼交出Versace創意總監大權之後，並宣佈下一任接棒者由Miu Miu前設計總監Dario Vitale接替，而她本人則在近30年的領導後，轉任Versace品牌大使身分。此舉不僅是Versace首次由非家族成員掌舵，如今Dario Vitale也等於是回到老東家。同時Prada 創意總監Miuccia Prada 的丈夫 Bertelli 補充道：「我們將為其提供一個強大的平台，透過多年的持續投資和長期的合作關係來鞏固這個平台。」Donatella Versace也補充道：「我很榮幸能將這個品牌交給這樣一家值得信賴的義大利家族企業，我願意盡我所能支持這個品牌的新時代。」