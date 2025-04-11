ITZY隊長Yeji遊巴黎美照曝光！曬Roger Vivier草編包、厚底涼鞋夏日穿搭

記者鮑璿安／綜合報導

ITZY 隊長 Yeji 黃禮志日前升格Roger Vivier品牌代言人，很快就等到她親自出鏡的全新形象照《巴黎仲夏（Un Été à Paris）》，彷佛以最親密的視角跟著Yeji來一場自在的旅行，而她更一口氣換上多套法式風格造型，簡直是「人間Roger Vivier」自帶女神仙氣！

▲《巴黎仲夏（Un Été à Paris）》的靈感同樣取材自 Roger Vivier 的品牌 DNA巴黎，以 Yeji 的視角，描繪她融入巴黎節奏的夏日時光 。（圖／品牌提供）

延續 2025 春夏系列企劃《巴黎春日 (Un Air de Paris) 》的主角是品牌代言人辛芷蕾及法式風格代表 Ines de la Fressange 和她兩個女兒 Nine 和 Violette d’Urso。這次《巴黎仲夏（Un Été à Paris）》的靈感同樣取材自 Roger Vivier 的品牌 DNA巴黎，以 Yeji 的視角，描繪她融入巴黎節奏、悠遊於陽光與風景交織的夏日時光。

▲Yeji 漫步於「光之城」巴黎的大街小巷、塞納河畔與古典街區，穿梭在光影流轉之間 。（圖／品牌提供）





▲夏日花鑽藤編包、拉菲草厚底涼鞋 。（圖／品牌提供）

在形象廣告中，Yeji 漫步於「光之城」巴黎的大街小巷、塞納河畔與古典街區，穿梭在光影流轉之間，勾勒出巴黎夏日午後的慵懶與浪漫。Yeji更在這一組照片中換上多套法式風情的穿搭，佩戴全新盛夏配件單品，像是以經典水晶花鑽飾扣為亮點的草編包款，注入一絲消暑氣息，搭配以珠寶技法打造的精緻手把格外吸睛。鞋履方面，Belle Vivier高跟鞋是許多時尚愛好者對品牌的第一印象，2025 年盛夏系列更推出充滿海邊氣息的藍色與白色條紋款式，優雅又富有活力。而夏季毫無疑問是涼鞋的主場，今年的拉菲草厚底涼鞋推出新款 6公分厚底穆勒款式，鞋底以拉菲草包覆搭配標誌性閃耀水晶扣飾，持續深化品牌DNA。





▲Belle Vivier 系列鞋履 。（圖／品牌提供）

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▲全球代言人Hanni也上腳UGG全新GoldenRise涼鞋 。（圖／品牌提供）



美國鞋履品牌UGG除了雪地靴之外也有更多鞋履選擇，2025春夏系列以「大春之力」（Big Spring Energy）打開本季的篇章，全新GoldenRise涼鞋以三合一厚底涼鞋為亮點，具有可拆卸式鞋帶設計，提供靈活的腳面調整，而背帶則可繞於腳踝，或換成更短的腳踝帶，甚至完全拆除變成瞬穿的涼鞋，快速變換三種不同的穿法，變身涼鞋、腳踝帶涼鞋或包覆式涼鞋。全球代言人Hanni也上腳，搭配印花長襪以及鮮亮的針織裙裝，完美拉長腿部線條，鞋底印有UGG經典「太陽形狀的圖騰」，展現出夏日的輕鬆與活力。