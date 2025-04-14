朴敏英精靈系新造型衝上熱搜！粉色浪漫捲髮＋好感穿搭仙氣飆到最高

▲朴敏英曬出新照討論度狂飆。（圖／朴敏英IG，下同）

圖文／CTWANT

好久不見的女神朴敏英不愧為話題女王，這次在社群上以浪漫爆棚的櫻花粉色波浪長髮造型宣告即將回歸，果不其然，她一曬出新照就讓討論度狂飆、直接衝上熱搜！

朴敏英以空靈系粉色捲髮搭配西裝外套＋洋裝

以精靈般的櫻花粉髮色新造型，讓朴敏英看起來甜美不失高級感，大波浪空氣捲髮搭配亮片洋裝與西裝外套，看起來仙氣飆到最高。加上精緻珠寶點綴頸間，提升穿搭品味，還能優雅迷人。

朴敏英的好感穿搭：針織衫＋碎花洋裝

一向走優雅系的朴敏英，當然很擅長甜美風格，以針織外套搭配碎花洋裝，就是穩妥妥的好感系女孩代表。低胸洋裝加上小外套，達到完美平衡，性感得剛剛好，還能不經意地流露出溫柔小女人氣息。

朴敏英的好感穿搭：小黑裙＋花卉西裝外套

衣櫃必備的小黑裙，日常、約會，甚至正式場合都非常適合，一件套上就非常時髦優雅。朴敏英會搭配吸睛的白色花卉西裝外套，點綴在黑色外套上實在很亮眼，而腳上的黑色長靴，則能輕鬆打造甜美個性感！

朴敏英的好感穿搭：淺駝色套裝無腦穿

西裝式套裝容易有嚴肅的感覺，可以像朴敏英一樣選擇淺色系，即使春夏也非常適合，看起來優雅飆滿分。而高腰褲上的特殊抓皺設計也能提升活潑活力感，再搭配俏皮的丸子頭，顯嫩效果十足。

朴敏英的好感穿搭：襯衫＋百褶裙

原來襯衫也能穿得這麼休閒甜美風，學習朴敏英選擇寬鬆長版的白色襯衫搭配灰色百褶短裙，整體風格甜美可愛且青春氣息爆棚，還能露出美腿線條超心機，不學不行啊！

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