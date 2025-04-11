無印良品推出兩款防曬新品　全白色極簡風＋水潤質地日本大受好評

▲無印良品推出防曬新品。（圖／取自muji_global IG）

圖文／CTWANT

隨著氣溫與日曬頻率逐漸升高，防曬已不再僅限戶外運動或沙灘戲水，而是每天出門前最重要的一道護膚程序，不論是想要保護皮膚還是擁有牛奶色白皙肌膚都非常需要防曬品的幫忙，來看看2025年的防曬新品還有哪些？

2025最新防曬品推薦：MUJI無印良品 UV防曬水凝乳SPF50+/PA++++

受到網友喜愛的無印良品也推出防曬新品了，質地水潤清爽的UV防曬水凝乳，添加玻尿酸鈉等保濕成分，防曬同時保濕肌膚，適合日常使用。可輕鬆推勻，不僅沒有一般防曬產品的油膩厚重感，塗抹後也不會有白色殘留。極簡風的外型也深受好評，真的有夠「無印風」。

▲MUJI無印良品 UV防曬水凝乳SPF50+/PA++++／490元。（圖／品牌提供）



2025最新防曬品推薦：MUJI無印良品 UV防曬乳液SPF50+/PA++++

適合戶外活動時擦拭，尤其使用物理防曬成分，不添加紫外線吸收劑並通過80分鐘耐水性測試，對珊瑚生態友善，特別適合長時間戶外活動、經常流汗或需要長效防護的人使用。

▲MUJI無印良品 UV防曬乳液SPF50+/PA++++／490元。（圖／品牌提供）



2025最新防曬品推薦：專科 水潤保濕全能清透防曬精華

結合高效防曬與深層保濕雙重功效，一次解決光老化與肌膚乾燥問題，蘊含專科代表性的超導水科技，包含天然萃取成分蠶絲蛋白保濕精華、玄米油、蜂蜜，與高保濕成分雙重玻尿酸，從根本為肌膚補水保濕，預防乾燥、暗沉與毛孔阻塞，打造由內而外透亮膚質。

▲專科 水潤保濕全能清透防曬精華40g／400元。（圖／品牌提供）



2025最新防曬品推薦：dermalogica 德卡 瞬效C熱防禦隔離霜SPF50

不僅擁有SPF50的寬頻防曬，還特別針對熱老化進行創新升級。其中關鍵成分包括可阻擋熱源、幫助對抗熱老化的酸漿果，抗紫外線同時修護的超穩定複合維他命C以及可提亮膚色的毛蕊花，這款產品融合了強效的熱能防護技術與超穩定的維C成分，讓肌膚不僅能夠有效防曬，還能修護並亮澤肌膚。

▲dermalogica 德卡 瞬效C熱防禦隔離霜SPF50 50ml／3,400元。（圖／品牌提供）



2025最新防曬品推薦：曼秀雷敦 水潤肌柔光透亮飾底防曬凝露

曼秀雷敦推出夢幻新品柔光透亮飾底防曬凝露－冰晶藍，調和透明感藍x光透白的完美比例，淡雅輕盈的藍色調，輕抹即能修飾過多紅潤，均勻提亮膚色；透亮冷白色調，打造純淨透明感，展現宛若天生的雪白美肌。加上SPF50+/PA++++的高規格防曬力，全方位抵禦紫外線傷害，防曬與美肌校色一次完成！

▲曼秀雷敦 水潤肌柔光透亮飾底防曬凝露80g／369元。（圖／品牌提供）

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