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《惡緣》孔升妍被封最美女反派！戲外私服穿搭時尚爆棚美出圈

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《惡緣》爆紅女二「孔升妍」！戲裡演蛇蠍心機女，戲外私服穿搭時尚爆棚美出圈！

▲孔升妍。（圖／取自孔升妍IG、netflixkr IG）

圖文／CTWANT

Netflix韓劇《惡緣》近期話題火熱，其中最令人印象深刻的角色之一，非「孔升妍」莫屬，她在劇中飾演一位外表溫柔、實則心機深沉的蛇蠍美人，靠著甜美外貌與細膩手段接近並詐騙男人，層層布局讓觀眾看得咬牙切齒！這個角色雖然不是正宮女主，卻因為狠辣氣場與撕裂感十足的演技，在網路上掀起熱議，被網友封為「最美女反派」。

《惡緣》爆紅女二「孔升妍」！戲裡演蛇蠍心機女，戲外私服穿搭時尚爆棚美出圈！

▲孔升妍在《惡緣》演蛇蠍心機女。（圖／取自孔升妍IG、netflixkr IG）

孔升妍的戲路從早期的清新形象，逐漸轉型為更具挑戰性的角色，她的轉型並非偶然；早年她曾是SM娛樂的練習生，與Red Velvet出道擦身而過，選擇離開偶像路線、專注在戲劇表演，這份選擇也讓她陸續接下《六龍飛天》、《花婆堂：朝鮮婚姻介紹所》、《不可殺：永生之靈》，以及近年的《災後調查日誌2》等作品，不但成功建立起戲劇實力派形象，也持續拓展觀眾族群。更讓人津津樂道的，還有她與TWICE成員定延的姊妹關係，兩位高顏值姊妹花活躍於演藝圈不同領域，私下的互動更是粉絲津津樂道的話題。

《惡緣》爆紅女二「孔升妍」！戲裡演蛇蠍心機女，戲外私服穿搭時尚爆棚美出圈！

▲孔升妍與TWICE定延是親姊妹。（圖／取自孔升妍IG，下同）

雖然《惡緣》裡的角色設定讓人恨得牙癢癢，戲外的孔升妍則是時尚圈的新寵，她的私服穿搭風格自然不做作，卻處處藏有巧思，成為許多女孩們效仿的對象。在海邊夜景照中，她頂著黑色兔耳帽，搭配白色長裙與adidas復古球鞋，清新之中又帶點叛逆感；地鐵隨拍則是灰色運動套裝加上紅白棒球帽，低調又有層次感，手機殼的搭配也展現細節控的一面。

《惡緣》爆紅女二「孔升妍」！戲裡演蛇蠍心機女，戲外私服穿搭時尚爆棚美出圈！

《惡緣》爆紅女二「孔升妍」！戲裡演蛇蠍心機女，戲外私服穿搭時尚爆棚美出圈！

還有陽光午後的悠閒造型，她穿上白色蕾絲背心與深藍牛仔褲，肩背ISABEL MARANT托特包，自在灑脫又帶點慵懶感；室內穿搭則用深藍與黑色條紋POLO上衣搭配白色泡泡裙，韓系復古混搭風立刻成為社群熱門話題。她不靠奢侈品牌堆疊，卻總能穿出「剛剛好」的時尚感。

《惡緣》爆紅女二「孔升妍」！戲裡演蛇蠍心機女，戲外私服穿搭時尚爆棚美出圈！

從《惡緣》讓人印象深刻的心機角色，到私服穿搭成為網友穿搭教科書的孔升妍，無論在鏡頭前後都展現出多樣魅力，這位演技與時尚兼具的新一代女神，正在用自己的步調悄悄翻紅。

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關鍵字：

周刊王, 韓劇, 惡緣, 孔升妍, 穿搭

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