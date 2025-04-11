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經期胸部悶脹不適？7步驟按摩手技讓妳放鬆又美胸

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記者李薇／台北報導　圖／pexels

胸部是性感火辣的象徵，但很多女孩都常常會忽略保養，只顧著臉有抹保養品就好，其實，胸部應該也要做定期的護理，不僅可以讓循環更好，還有機會讓罩杯也提升，以下就分享胸部的按摩手技，透過一周至少2到3次的調理，尤其是經期來臨的悶脹感，可以達到舒緩效果。

▲胸部,美胸,按摩。（圖／pexels）

【美胸按摩手技】

1.小雞展翅、合掌擴胸、腋下伸展

先將身體站穩、打直，向小雞展翅一樣，將雙手供起，上下拍打暖身；將雙手上舉90度角，合掌之後，向外進行擴胸運動；然後把雙手往頭後方舉，一隻手拉另外一隻手的手肘，做到腋下伸展，每一個步驟約做5下即可。

2.全身塗抹精油（包含刮痧板）

暖身之後，接著就要進行身體的按摩步驟，建議可以先在整個上半身塗抹身體油或是身體乳，避免後續拉扯肌膚，連刮痧板也要跟著浸潤。

3.頸部導流

先從耳後利用刮痧板往肩頸部位緩慢按壓、再接著下滑，然後往頸部中央稍微位移5公分，從下顎線往下刮，左右兩邊各重複5次。

▲胸部,美胸,按摩。（圖／pexels）

4.胸部中央舒壓

先從鎖骨中央的位置，往下滑到胸部中央，垂直重複5次；接著在整個胸口倒三角部分，從鎖骨下方Z字滑動，慢慢往下方直到胸部下緣，沿著胸外緣就好，不要推到奶頭。

5.胸部放鬆

接著從胸部中央，先針對右胸外圍往奶頭位置滑推，再換左胸；然後在鎖骨下方的上胸位置，從中央往手臂方向滑動推開；接著再從腋下順著側胸滑推，直到下胸位置即可。

6.手臂疏通

從腋下順著整個手臂下緣推動直到手指，然後再從肩膀沿著手臂上緣一直推抹到手指位置，還有手臂內側也是從身體往手指滑推，做到全面疏通。

▲胸部,美胸,按摩。（圖／pexels）

7.拍打按摩

最後將手掌握拳，拍打腋下、手肘內側，左右兩邊都要拍3下即完成。

關鍵字：

胸部, 美胸, 按摩

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