fb ig video ETtoday search mobile

高級感拉滿！TOM FORD超強氣墊粉餅　一拍連深黑疤痕都遮住

>

記者李薇／台北報導、攝影　圖／品牌官網

精品彩妝向來兼具質感與妝效，TOM FORD將光影哲學充分利用在美妝之中，透過陰影與光澤打造出臉部輪廓的立體感，最近終於在推出全新立體光影柔霧氣墊粉餅，帶有焦糖咖啡色的粉盒採用皮革設計，拿在手上高級感瞬間拉滿。

TOM FORD,ADDICTION,氣墊粉餅,氣墊,底妝,彩妝,。（圖／記者李薇攝、官網）

TOM FORD,ADDICTION,氣墊粉餅,氣墊,底妝,彩妝,。（圖／記者李薇攝、官網）

這款立體光影柔霧氣墊粉餅跟過去的氣墊粉餅稍有不同，更加緊實的氣墊蕊芯，按壓的同時可以感覺到粉底釋放的扎實度，當然粉霜更是擁有超強妝效，一拍立刻擁有極高遮瑕度，連手上暗沉傷疤都可以輕鬆遮蓋住，完全不需要另外遮瑕，直接上妝或是外出補妝都很方便。

TOM FORD,ADDICTION,氣墊粉餅,氣墊,底妝,彩妝,。（圖／記者李薇攝、官網）

TOM FORD,ADDICTION,氣墊粉餅,氣墊,底妝,彩妝,。（圖／記者李薇攝、官網）

另外，在呈現出來的妝感上，則是可以打造出柔霧的清爽感，長時間帶妝也不用擔心脫妝，全天候防水控油，但卻一點都不會緊繃乾燥，絕對是台灣夏季必備！重點是全新單品也祭出更優惠的售價，以往3600元的氣墊粉盒加蕊芯，這次只要3000元就可以入手，更加親民，同時精緻度滿分。

TOM FORD,ADDICTION,氣墊粉餅,氣墊,底妝,彩妝,。（圖／記者李薇攝、官網）

想走自然妝感的人，不妨也可以參考ADDICTION全新發表的水透癮潤色氣墊CC霜，奶油黃的顏色可以迅速提亮暗沉膚況，而且不會有妝感，蘊含87%的美容液成分、10種天然植物萃取成分，上妝同時擁有保養效果，更不添加礦物油、麩質以及香料。

關鍵字：

TOM FORD, ADDICTION, 氣墊粉餅, 氣墊, 底妝, 彩妝

分享給朋友：

追蹤我們：

幫你補充時尚維他命！

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ETtoday著作權聲明]

郭雪芙遠距離戀外國男友　自認是母老虎：我偏派！

熱門文章

米蘭時裝周／Max Mara致敬「勃朗特姊妹」

米蘭時裝周／Max Mara致敬「勃朗特姊妹」

米蘭時裝周／新GUCCI綠強勢洗版

米蘭時裝周／新GUCCI綠強勢洗版

米蘭時裝周／FENDI最新必買包款直擊

米蘭時裝周／FENDI最新必買包款直擊

米蘭時裝周／邊佑錫帥氣現身PRADA

米蘭時裝周／邊佑錫帥氣現身PRADA

生活出現4種情況代表你該喘口氣

生活出現4種情況代表你該喘口氣

愛馬仕把柏金包翻過來

愛馬仕把柏金包翻過來

想升職　試試管理學大師的5個建議

想升職　試試管理學大師的5個建議

Rosé愛戴的百萬珠寶盤點

Rosé愛戴的百萬珠寶盤點

59歲郭富城揭不老秘訣

59歲郭富城揭不老秘訣

劉嘉玲戴G-SHOCK爬山

劉嘉玲戴G-SHOCK爬山

ET Fashion

推薦閱讀

「越老越富」星座Top 3 ！第一名存錢像是滾雪球　提前退休財富自由

「越老越富」星座Top 3 ！第一名存錢像是滾雪球　提前退休財富自由

勞力士53萬新錶名人圈搶戴　李奧納多與費德勒撞同款

勞力士53萬新錶名人圈搶戴　李奧納多與費德勒撞同款

朴信惠頭髮剪短年輕10歲　從媽媽變成女學生

朴信惠頭髮剪短年輕10歲　從媽媽變成女學生

「最旺夫」命中帶財星座女Top 3 ！第一名是超強後盾　聽她話能發財 汶萊王子妃拎柏金包賞足球賽　LV包也不一般是矜貴鱷魚皮 日本麥當勞神級美食「培根馬鈴薯派」登場！流沙內餡濃郁奶香超欠吃 「正確雞蛋保存法」讓你吃得更健康　一步驟教你判別是否新鮮 兩個三角圖案像什麼？　日網爆紅心測第一直覺找出你的「空虛感」 太妍復刻10年前造型少女感依舊！保養方法全公開　洗完臉不用化妝水 超準！十字「加一筆」是哪個字？秒測你的真實性格

我想要說....

我要投稿 |人才招募 |關於我們 |廣告刊登/合作提案 |客服信箱 |服務條款 |隱私權政策 |著作權聲明 |免責聲明
電話：+886-2-5555-6366 東森新媒體控股股份有限公司 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容 © ETtoday.net All Rights Reserved.
回到最上面