高級感拉滿！TOM FORD超強氣墊粉餅　一拍連深黑疤痕都遮住

記者李薇／台北報導、攝影 圖／品牌官網

精品彩妝向來兼具質感與妝效，TOM FORD將光影哲學充分利用在美妝之中，透過陰影與光澤打造出臉部輪廓的立體感，最近終於在推出全新立體光影柔霧氣墊粉餅，帶有焦糖咖啡色的粉盒採用皮革設計，拿在手上高級感瞬間拉滿。

這款立體光影柔霧氣墊粉餅跟過去的氣墊粉餅稍有不同，更加緊實的氣墊蕊芯，按壓的同時可以感覺到粉底釋放的扎實度，當然粉霜更是擁有超強妝效，一拍立刻擁有極高遮瑕度，連手上暗沉傷疤都可以輕鬆遮蓋住，完全不需要另外遮瑕，直接上妝或是外出補妝都很方便。

另外，在呈現出來的妝感上，則是可以打造出柔霧的清爽感，長時間帶妝也不用擔心脫妝，全天候防水控油，但卻一點都不會緊繃乾燥，絕對是台灣夏季必備！重點是全新單品也祭出更優惠的售價，以往3600元的氣墊粉盒加蕊芯，這次只要3000元就可以入手，更加親民，同時精緻度滿分。

想走自然妝感的人，不妨也可以參考ADDICTION全新發表的水透癮潤色氣墊CC霜，奶油黃的顏色可以迅速提亮暗沉膚況，而且不會有妝感，蘊含87%的美容液成分、10種天然植物萃取成分，上妝同時擁有保養效果，更不添加礦物油、麩質以及香料。