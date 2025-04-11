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把芭蕾舞風穿上唇！連Jisoo都無法抵抗的粉究竟有多可愛

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迪奧,DIOR,JISOO,Peter Philips,NARS,唇膏,彩妝,唇油。（圖／品牌提供

記者李薇／台北報導、攝影　圖／品牌提供

迪奧的癮誘唇膏從2022年上市以來，就受到很多粉絲的喜歡，具有光澤感的保濕度與恰到好處的顯色效果，人氣不輸潤唇膏，隨著近年芭蕾舞風潮持續延燒，彩妝總監Peter Philips也全新設計出10款絕美色選，每一支都美在心頭，重點是Jisoo形象廣告御用色絕對要Pick。

迪奧,DIOR,JISOO,Peter Philips,NARS,唇膏,彩妝,唇油。（圖／記者李薇攝）

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癮誘唇膏10款新色皆以百搭裸色為主題，任何一款都是不分膚色、穿搭都能輕鬆駕馭的單品，其中，最推薦的#212粉漾芭蕾色選，不僅是人氣女星Jisoo的御用色調，更厲害的是，這一支是從迪奧過去熱賣多年的超完美亮妍腮紅#212號色TUTU所延伸而來，不僅擁有近年很受關注的芭蕾舞柔美魅力，更是非常經典、具有代表性的顏色。

迪奧,DIOR,JISOO,Peter Philips,NARS,唇膏,彩妝,唇油。（圖／記者李薇攝）

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滿足現代人多變的時髦穿搭，迪奧更針對癮誘唇膏推出3款時尚外殼，將高級訂製服才會出現的奢華符碼，運用在唇膏盒身之上，包括：Oblique緹花、藤格紋，細緻布料手感壓上立體銀色Dior Logo，讓唇膏也能成為精緻配件，尤其是今年強調的淡雅TUTU粉紅藤格紋，絕對是必收款。

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喜歡具有光澤感唇妝的粉絲，NARS也在最近將激情過後嫩唇油再度回歸，充滿熱情沙灘感的條紋包裝，活力四射，限量4款色號捕捉了海洋沙灘上的美景，極具絲滑的凝膠油質感，保濕滋潤卻不會膩，富含Omega 3、Omega 6、維生素E、維生素A等成分，帶妝同時護唇。

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