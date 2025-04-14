怎樣算曖昧？3部青春戀愛國片中看見曖昧的微妙訊號

文／人物誌

「曖昧讓人受盡委屈」楊丞琳一首〈曖昧〉，唱出曖昧予給人的糾結感受，但究竟什麼是曖昧？當年透過隨身聽聆聽音樂的我們，未能真正理解它的意義。​其實，曖昧的意思並不複雜，它是人際關係中一種「模糊」的情感狀態，雙方的親密程度超越普通朋友，卻又未能明確定為戀愛關係；雖然這樣的關係充滿不確定性，但其吸引力卻讓人充滿期待。

在英語中，有一些詞能部分對應「曖昧」，但卻無法如同中文涵蓋其完整意義，其實此正體現了東方文化重視關係的模糊地帶，使其成為戀愛關係中不可缺的重要階段，甚至更可以說是東方戀愛文化的縮影。在台灣，擅長用青春愛情喜劇包裝曖昧的苦澀，在下面三部國片中，看見曖昧的微妙訊號。

▲《可不可以，你也剛好喜歡我》由曹佑寧、陳妤、林映唯主演。（圖／《可不可以，你也剛好喜歡我》劇照）

在人際關係中的猶豫與糾結，體現在青春校園戀愛電影

2020年電影《可不可以，你也剛好喜歡我》中，筱湘（陳妤飾）和助豪（曹佑寧飾）作為青梅竹馬，在青春的每一天，兩人不曾缺席彼此的重要日子。一日，筱湘終於決定鼓起勇氣，向助豪道出長久以來的喜歡，期望脫離彼此曖昧不明的關係；然而，助豪卻早先向校花網紅告白，卻反遭校花提出離譜要求，不願見到助豪難過的筱湘，決定忍痛幫助助豪，協助完成不可能實現的要求。

《可不可以，你也剛好喜歡我》精準刻劃曖昧時，頻繁的分享生活、自然且親密的肢體接觸，以及有意無意地表達對對方的重視，這些雙向奔赴的行為，當局者卻無法看清對方的心意，即便雙方有著超越常規友情的互動模式，卻因不確定對方是否有相同的好感，導致在關係裡感到惶恐與焦躁。如此尚未成熟的感情應對，更常見於學生時期的戀愛，也難怪擅於描繪曖昧關係的電影，題材多是青春校園戀愛類。

▲《夏日的檸檬草》改編瑪琪朵同名小說。（圖／《夏日的檸檬草》劇照）



建立信任、學習察言觀色、增強情感共鳴，在曖昧中遠比製造浪漫更重要

2024年國片《夏日的檸檬草》中，王曉夏（李沐飾）被轉學生程奕（曹佑寧飾）的俊俏容貌所吸引，因此對程奕展開瘋狂追求；起初不感興趣的程奕逐漸被曉夏的真心所感動，二人之間逐間瀰漫曖昧氛圍；2022年《我吃了那男孩一整年的早餐》，電影罕見地利用「送早餐」來傳達曖昧的信號，頻繁的善意舉動，讓女主角項微心（李沐飾）產生好感，並對陶宥全（周興哲飾）留下深刻印象。

▲《我吃了那男孩一整年的早餐》利用送早餐來傳達曖昧的信號。（圖／《我吃了那男孩一整年的早餐》劇照）

當然，電影對於情愛關係的描摹，必然會套上夢幻濾鏡，生活的經驗告訴我們現實世界對曖昧的處理，遠比劇情來得艱難，因此學會建立信任、透過察言觀色探知對方真意、增強情感共鳴，比起如何製造浪漫，將是更為實在且成熟的表現。

不過隨著時間流逝，現今人們大多能了解自己想要什麼，陷入長期曖昧而自我內耗，也漸漸成為過往青澀的回憶，透過青春戀愛國片，重溫當年錯過的嚮往，回頭看見自己在人際關係中的成長，也是一種觀影感動。

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