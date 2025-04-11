aespa Giselle拿下專科全球代言、徐若熙帥氣洗臉三振油痘肌

記者曾怡嘉／台北報導 圖／品牌提供

炎炎夏日的肌膚困擾就是毛孔粗大與狂出油的油田肌，不但容易長痘冒粉刺，油膩感揮之不去更加煩悶，如何保持清爽肌膚是最大的課題。尤其身在潮濕炎熱的台灣，夏天的皮脂分泌超旺盛，更需要加強清潔與保濕，預防毛孔阻塞與避免過度乾燥，調整肌膚水油平衡。

▲徐若熙一身西裝造型讓人驚艷。

平時相當注重個人形象與肌膚管理的新一代火球男徐若熙，近期成為uno品牌好友，新釋出的宣傳廣告更看到不同於球場的他。uno致力於為男性打造簡單、高效保養方案，在忙碌生活中也能輕鬆維持理想肌膚狀態，這與徐若熙在投手丘上自信從容地突破極限的精神不謀而合。

▲uno 新抗痘洗顏，120g ，150元。

uno全新推出抗痘洗顏，含水楊酸及淨油礦物泥與積雪草成分，徹底去除肌膚多餘油脂髒污淨化毛孔，直球對決痘痘、出油困擾，一洗輕鬆揮別痘痘與暗沉。

▲Giselle成為專科全球代言人。

專科日前宣布韓國人氣大勢女團aespa成員Giselle成為SENKA專科全球代言人，她不但經常在Instagram分享的照片中展露素顏的美肌樣貌，其柔滑細緻的膚質也被aespa成員及粉絲公認是素顏女神。

▲Giselle保養最注重清潔。

在合作前就已是專科愛用者的Giselle，私下最喜歡超微米潔顏乳的使用效果與感受，她表示：「我覺得維持肌膚狀態最重要的是確實做到『卸妝清潔』與『保濕』這兩件事！超濃密微米美容泡泡，能溫和且徹底地清潔肌膚，不會有緊繃感，在洗臉同時保養肌膚。而且專科能根據當天的肌膚煩惱來挑選適合的潔顏乳來使用，讓我非常喜歡。