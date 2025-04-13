指甲一直斷？營養師教你補充「養甲營養素」　對症下藥才有用

▲想與有一雙纖纖玉手，需要從指甲養護做起。（圖／Unsplash，以下同）

記者曾怡嘉／台北報導

你的指甲健康嗎？如果你經常指甲斷掉、有白線都是身體給你的警訊，檢視一下你的指甲，了解不同的指甲症狀應該怎麼吃？

#凸起直條紋

屬於指甲的老化現象，也就是身體的代謝變慢，類似指甲的皺紋、生長紋路，這時候需要補足優質蛋白質，像是鮭魚、蝦子、雞胸肉、豆漿都是選擇，含豐富植化素的莓果、菠菜、胡蘿蔔、小番茄也能幫助指甲健康生長。

#白色橫條紋

指甲上的白色橫條紋，可能是身體缺鈣或菸鹼素（也就是維生素B3），建議攝取富含鈣質的牛奶、起司、優格、小魚乾，含有菸鹼素的肉類、糙米、堅果、深綠色蔬菜也需適量補充。

#白斑、粗橫線

可能是缺鋅 或壓力大、勞累導致，建議補充牡蠣、牛肉、黑木耳、南瓜子來補足鋅。

#甲面變薄、凹陷

經常發生在缺鐵性貧血族身上，建議補充鐵質，可從豬血、九孔、西施舌、生紫菜開始攝取，優質蛋白質像是鮭魚、雞胸肉、豆漿也是好選擇。

#指甲易斷裂

可能是缺葉酸或生物素（也就是維生素 B7)，所以建議補足含葉酸食物像是黑豆、豬肝、綠豆、菠菜，生物素像是牛奶、熟蛋黃、酵母、酪梨。

▲（圖／翻攝自FB/高敏敏營養師）